Guatemala em alerta máximo com vulcão do Fogo em erupção
As autoridades da Guatemala lançaram um alerta vermelho no país, o nível mais elevado, abrangendo as zonas afetadas pela erupção do vulcão do Fogo, a 35 quilómetros da capital.
O alerta de terça-feira dirige-se aos departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango e Escuintla, indicou a agência nacional de coordenação para a luta contra desastres (Conred), na rede social X.
As autoridades da Guatemala já tinham emitido um alerta de "perigo" e decretado a retirada de centenas de pessoas após a erupção do Fogo, considerado o vulcão mais ativo da América Central.
O vulcão entrou em fase eruptiva na manhã de segunda-feira e está agora a expelir lava, assim como enormes plumas de gás e cinzas.