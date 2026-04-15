Guerra civil no Sudão completa três anos

Frederico Pinheiro – RTP antena 1





Já houve várias tentativas de mediação internacional para chegar a um cessar-fogo. Todas falharam. As Nações Unidas considera a situação no Sudão, catastrófica e totalmente esquecida pela comunidade internacional.





Segundo o diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na região, Luca Renda, "provavelmente, cerca de 38% da população vivia na pobreza”, antes de abril de 2023, “e agora estima-se que o número seja à volta de 70%", tendo como critério quatro dólares por dia (3,40 euros).





Ao longo de três anos de guerra, cerca de 14 milhões de pessoas foram forçadas a fugir e nove milhões permanecem deslocadas internamente, além dos 4,4 milhões de refugiados em países vizinhos, segundo dados avançados pela ONU a 10 de abril.







Este conflito provocou a maior crise humanitária e de deslocados do mundo, muitas vezes reportada pelas Nações Unidas.Numa forma de ajuda, a Alemanha anunciou esta quarta-feira, através do ministro do Desenvolvimento, que o país vai entregar ainda este ano 20 milhões de euros de apoio ao sudão.