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Guerra civil no Sudão completa três anos
A guerra civil no Sudão começou há três anos. Um conflito armado entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar comandado por Mohamed Hamdan Dagalo.
Este conflito provocou a maior crise humanitária e de deslocados do mundo, muitas vezes reportada pelas Nações Unidas.Frederico Pinheiro – RTP antena 1
Numa forma de ajuda, a Alemanha anunciou esta quarta-feira, através do ministro do Desenvolvimento, que o país vai entregar ainda este ano 20 milhões de euros de apoio ao sudão.
Já houve várias tentativas de mediação internacional para chegar a um cessar-fogo. Todas falharam.As Nações Unidas considera a situação no Sudão, catastrófica e totalmente esquecida pela comunidade internacional.
Segundo o diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na região, Luca Renda, "provavelmente, cerca de 38% da população vivia na pobreza”, antes de abril de 2023, “e agora estima-se que o número seja à volta de 70%", tendo como critério quatro dólares por dia (3,40 euros).
Ao longo de três anos de guerra, cerca de 14 milhões de pessoas foram forçadas a fugir e nove milhões permanecem deslocadas internamente, além dos 4,4 milhões de refugiados em países vizinhos, segundo dados avançados pela ONU a 10 de abril.