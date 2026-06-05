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Guerra na Ucrânia. Drone atinge porto romeno no Mar Negro
Um drone marítimo atingiu um porto romeno, no Mar Negro, perto de um terminal petrolífero.
A Ucrânia admitiu já esta sexta-feira que o drone marítimo que explodiu na manhã de sexta-feira no porto romeno de Constança, no Mar Negro, era sua propriedade, alegando que "perdeu o controlo" devido à interferência eletrónica russa.
O drone de superfície da Marinha ucraniana "foi afetado pelos sistemas de guerra eletrónica do inimigo, perdeu o controlo e acabou junto à costa romena", afirmou a Marinha ucraniana no Facebook.
O Ministério da Defesa da Roménia confirma que não causou vítimas e acrescenta que o utros três drones marítimos foram encontrados na costa romena depois desta explosão.
O drone marítimo é utilizado na guerra na Ucrânia e não faz parte do equipamento do exército romeno.
O drone de superfície da Marinha ucraniana "foi afetado pelos sistemas de guerra eletrónica do inimigo, perdeu o controlo e acabou junto à costa romena", afirmou a Marinha ucraniana no Facebook.
O Ministério da Defesa da Roménia confirma que não causou vítimas e acrescenta que o utros três drones marítimos foram encontrados na costa romena depois desta explosão.
O drone marítimo é utilizado na guerra na Ucrânia e não faz parte do equipamento do exército romeno.
Este incidente acontece uma semana depois de um drone aéreo se ter despenhado contra um prédio de apartamentos na Roménia.