Guerra na Ucrânia. Drone atinge porto romeno no Mar Negro

Guerra na Ucrânia. Drone atinge porto romeno no Mar Negro

Um drone marítimo atingiu um porto romeno, no Mar Negro, perto de um terminal petrolífero.

RTP /
Foto: Observator Antena1/Handout via Reuters

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A Ucrânia admitiu já esta sexta-feira que o drone marítimo que explodiu na manhã de sexta-feira no porto romeno de Constança, no Mar Negro, era sua propriedade, alegando que "perdeu o controlo" devido à interferência eletrónica russa.

O drone de superfície da Marinha ucraniana "foi afetado pelos sistemas de guerra eletrónica do inimigo, perdeu o controlo e acabou junto à costa romena", afirmou a Marinha ucraniana no Facebook.

O Ministério da Defesa da Roménia confirma que não causou vítimas e acrescenta que o utros três drones marítimos foram encontrados na costa romena depois desta explosão.

O drone marítimo é utilizado na guerra na Ucrânia e não faz parte do equipamento do exército romeno.

Este incidente acontece uma semana depois de um drone aéreo se ter despenhado contra um prédio de apartamentos na Roménia.


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