Guerra na Ucrânia. Explosões em Kiev após alerta de míssil balístico

"Explosões na cidade. Kiev está sob ataque de mísseis balísticos. Permaneçam nos abrigos!", escreveu o autarca Vitali Klitschko na sua conta de Telegram.





Um jornalista da agência France Presse relata ter ouvido pelo menos dez fortes explosões que fizeram soar os alarmes.



De acordo com a administração militar de Kiev, "um incêndio deflagrou num edifício de seis andares no distrito de Solomiansky, em Kiev, após o ataque".



"As consequências do ataque estão a ser avaliadas em três distritos da cidade", indicou a mesma fonte, acrescentando que se procuram eventuais vítimas.



"A ameaça de utilização de mísseis balísticos continua elevada. Pedimos a todos que permaneçam nos abrigos até que o alerta de ataque aéreo seja levantado", acrescentou a autoridade da capital ucraniana.



Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques com mísseis balísticos, armamento que apenas certos sistemas, incluindo o Patriot norte-americano, são capazes de intercetar.





A escassez deste armamento agravou-se desde o início da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irão, em fevereiro.





A Ucrânia esperava poder produzir os seus Patriot autonomamente depois de receber a aprovação de Donald Trump no início de julho. Esta quinta-feira, era notícia a hesitação por parte de Donald Trump em dar essa permissão aos ucranianos.





"Se lhes dermos essa tecnologia, um dia poderão usá-la contra nós", alertava o presidente.



Por seu lado, a Ucrânia tem vindo a intensificar os seus ataques contra cidades russas afastadas da fronteira, numa campanha que está a visar sobretudo infraestruturas petrolíferas.





Na sequência desses ataques, Moscovo proibiu a exportação de combustíveis para assegurar e estabilizar o mercado interno, uma interdição que foi recentemente prorrogada até ao final do ano.