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Guerra na Ucrânia. Rússia declara cessar-fogo unilateral para os dias 8 e 9 de maio

Guerra na Ucrânia. Rússia declara cessar-fogo unilateral para os dias 8 e 9 de maio

Confirma-se que a Rússia vai mesmo avançar com um cessar-fogo provisório na guerra contra a Ucrânia. Vladimir Putin declarou dois dias de tréguas unilaterais, para marcar o aniversário da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

Inês Moreira Santos - RTP /
Mikhail Metzel - Reuters

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A hipótese já tinha sido falada na semana passada num telefonema entre Vladimir Putin e Donald Trump mas agora é mesmo formalizada pelo presidente russo.

O Kremlin declarou, esta segunda-feira, um período de tréguas unilateriais para os dias 8 e 9 de maio, que coincide com o aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. 

O Ministério russo da Defesa acrescentou que conta com o respeito da Ucrânia e que a Rússia lançará um ataque retaliatório maciço com mísseis contra o centro de Kiev caso a Ucrânia tente interromper as comemorações do Dia da Vitória.

"Apesar das capacidades à nossa disposição, a Rússia já se absteve de tais ações por razões humanitárias", afirmou em comunicado, acrescentando, porém, que está pronta para agir caso o cessar-fogo não seja respeitado.

"Estamos alertando a população civil de Kiev e o pessoal das missões diplomáticas estrangeiras sobre a necessidade de deixar a cidade o mais breve possível", acrescentou. 

C/agências
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