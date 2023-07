Guerra na Ucrânia. Rússia diz ter destruído número de "tanques fornecidos por Portugal e Polónia"

"As forças armadas russas destruíram 15 aviões, três helicópteros e 920 peças de equipamento blindado, incluindo 16 tanques Leopard", adiantou o ministro russo durante uma reunião do Estado-Maior esta segunda-feira.

O ministro acrescenta que esses tanques correspondem "praticamente à totalidade dos tanques deste tipo fornecidos pela Polónia e por Portugal".





"No geral, desde 4 de junho, as forças ucranianas perderam cerca de 2.500 unidades de armamento variado em todos os eixos", reiterou.



Sergei Shoigu garantiu ainda que a “operação militar especial” em curso na Ucrânia não foi afetada pela rebelião do grupo Wagner, a 24 de junho.

Sergei Shoigu sublinhou que a tentativa de destabilizar a Rússia falhou devido à lealdade das tropas russas.







"As forças armadas foram fiéis ao seu juramento e ao seu dever militar. A provocação não afetou as ações do Exército. As tropas continuaram, de forma corajosa e abnegada, a realizar as tarefas que lhes foram confiadas", afirmou.