Guerra no Médio Oriente. Ministra do Ambiente apela à poupança de energia

A ministra falou esta terça-feira ao início da tarde, em Alcácer do Sal antes da reunião de ministros da Energia da União Europeia.O encontro decorre a esta hora por videoconferência e prevê-se que os países europeus discutam a segurança do aprovisionamento energético devido à guerra no Médio Oriente.Por agora, ainda não está em causa um cenário de escassez, mas antes o aumento acentuado dos preços de energia no último mês.A ofensiva militar israelita e norte-americana contra o Irão levou o regime iraniano a responder com o encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20 por cento do petróleo mundial.