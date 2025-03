Guerra Ucrânia. Aguiar-Branco chegou esta manhã a Kiev

Aguiar-Branco chegou esta manhã à capital ucraniana, onde foi recebido pelo homólogo, Ruslan Stefanchuk.



O Presidente do parlamento português participa na Cimeira de Bucha, que reúne 21 presidentes de parlamentos da União Europeia.



Está acompanhado pelo deputado, e ex-líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, atual presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia.



Esta reunião ocorre no dia do terceiro aniversário da libertação da cidade, onde se irá prestar homenagem às inúmeras vítimas da guerra.



Foi em Bucha que foram encontradas as primeiras valas comuns, 33 dias depois da invasão da Rússia à Ucrânia, em 2022.



O Presidente da Assembleia da República quer mostrar apoio à Ucrânia.