Guiné-Bissau. Eleições decorreram com votação pacífica e ordeira

Sem incidentes a registar. É o que dizem os observadores internacionais, depois de um domingo de ida às urnas.Os resultados só serão conhecidos na quarta-feira.No final do dia de votação, a porta-voz do grupo de organizações da sociedade civil para as eleições (GOSCE) fez um balanço do que foi reportado pelos observadores no terreno.Silvina Tavares diz que o balanço é positivo e apresenta com detalhe os números relacionados com a monitorização das mesas de voto e do fecho das urnas.

Em declarações à jornalista da RDP África, Gaelle de Castro, o economista guineense Carlos Lopes disse que estas eleições são importantes para decidir que tipo de país a Guiné-Bissau quer ser.

Mais de 760.000 guineenses foram chamados às urnas para escolherem o próximo presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).Os primeiros resultados deverão ser divulgados pela Comissão Nacional de Eleições na quarta-feira.