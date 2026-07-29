Guiné-Bissau figura entre principais destinos de veiculos furtados na Europa

O alerta do oficial da polícia portuguesa foi transmitido nos órgãos de comunicação social guineenses e ocorreu numa cerimónia de entrega pela Polícia Judiciária (PJ) do país africano de quatro viaturas alegadamente furtadas em Portugal e recuperadas na Guiné-Bissau.

"Grande parte das viaturas chega ao país através de esquemas de abuso de confiança. Os suspeitos alugam os veículos em Portugal e transportam-nos posteriormente para a Guiné-Bissau", observou o coronel António Quadrado.

Além da Guiné-Bissau, a Gâmbia e o Senegal são outros dos destinos de viaturas roubadas no espaço europeu, acrescentou o oficial da polícia portuguesa.

As quatro viaturas foram entregues pelo inspetor da PJ guineense, Cristiano Cancola, que aproveitou a ocasião para desencorajar a compra de viaturas de origem duvidosa, alertando que muitos compradores acabam por perder os veículos por ausência de documentação de aquisição.