Guiné-Bissau regista mais um morto e 18 novos casos na última semana

Segundo os dados, na semana entre 08 e 14 de novembro, foram registados mais 18 casos positivos para um total acumulado de 6.402 casos e registada mais uma vítima mortal, para um total acumulado de 144.

Permanecem ativos no país 172 casos e há 12 pessoas internadas, segundo os números disponibilizados para avaliar a evolução da doença na Guiné-Bissau.

"É a segunda semana consecutiva com aumento de casos", alertou o secretário do Alto-Comissariado para a Covid-19, Plácido Cardoso.

Os últimos dados relativos à vacinação contra a doença referem que 46,5% da população com 18 ou mais anos de idade já está vacinada com pelo menos uma dose e que 26,9% já tem a vacinação completa.

A Guiné-Bissau pretende vacinar até 683.147 pessoas com 18 anos ou mais em todo o território nacional para que seja atingido o objetivo de vacinar 70% da população.

A covid-19 provocou pelo menos 5.094.101 mortes em todo o mundo, entre 252.864.960 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.