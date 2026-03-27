Guiné Equatorial nega ter descontado verbas nos salários para a visita do Papa

A compra de peças de vestuário com temática papal, impostas a estudantes universitários e funcionários públicos, e o desconto de várias quantias em salários geraram indignação entre os afetados, segundo vários relatos apurados pela agência de notícias France Press (AFP).

"Isto não reflete com precisão a realidade dos preparativos em curso para a visita histórica de Sua Santidade o Papa Leão XIV", refere agora o comunicado do Governo.

Malabo sublinha que "a população participa ativamente nos preparativos, acolhendo a chegada de Sua Santidade com entusiasmo e profunda emoção, num clima de respeito, união, esperança e convivência pacífica". Por sua vez, o vice-presidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, filho do Presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, classificou, numa mensagem publicada nas redes sociais, a informação sobre os saques como "falsa".

O Governo prepara-se para receber o Papa para uma visita de três dias ao país da África Central, governado desde 1979 por Teodoro Obiang Nguema.

A 21 de abril, o Papa tem prevista uma "visita de cortesia" ao Presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, e encontro com as autoridades, reunindo-se, à tarde, com representantes do setor cultural num campus universitário batizado com o seu nome, "León XIV", e com profissionais e pacientes do Hospital Psiquiátrico "Jean Pierre Olie", conhecido psiquiatra francês considerado "amigo" da Guiné Equatorial, terminando o dia com um encontro com os bispos

Segundo o programa divulgado pelo Vaticano, no dia seguinte, viajará até Mongomo, no leste do país, para visitar uma escola tecnológica com o nome do Papa Francisco (1936-2025), o seu antecessor, e para celebrar uma missa na Basílica da Imaculada Conceição. A última etapa será em Bata, na costa atlântica, onde visitará os reclusos da prisão da cidade e prestará a sua homenagem às vítimas da explosão de um quartel a 07 de março de 2021, terminando o dia com um encontro no Estádio de Bata com jovens e famílias.

A viagem terminará a 23 de abril, com a celebração de uma missa no estádio de Malabo.

Leão XIV vai visitar a Argélia, Angola, Camarões e Guiné Equatorial entre 13 e 23 de abril, naquela que será a terceira viagem internacional do seu pontificado, tal como anunciou a Sala de Imprensa da Santa Sé, no dia 25 de fevereiro.

Tal como Angola, a Guiné Equatorial integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Com três línguas oficiais - espanhol, francês e português -, a grande maioria da população fala espanhol.

A Santa Sé comparou a viagem de Leão XIV, que tem o objetivo de promover a paz, à de João Paulo II em 1985, na qual percorreu sete países africanos em 11 dias.