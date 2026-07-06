Guterres alerta para necessidade de regras globais para IA

A IA está a desenvolver-se mais depressa do que qualquer pessoa consegue acompanhar, chamou à atenção António Guterres.No Diálogo Global das Nações Unidas da Inteligência Artificial, um encontro promovido pela ONU esta segunda e terça feiras, é preciso reduzir os riscos potenciais da tecnologia, sobretudo em relação às crianças.O objetivo deste primeiro Diálogo Global das Nações Unidas sobre Governação da Inteligência Artificial, que decorre durante dois dias em Genebra, não é negociar um tratado, mas sim debater formas de estabelecer regras que permitam reduzir os potenciais riscos da IA e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades que esta tecnologia oferece.Os delegados irão analisar um relatório elaborado por um painel científico independente apoiado pelas Nações Unidas, composto por 40 especialistas, que apresentará as conclusões da primeira avaliação científica global e independente sobre inteligência artificial.