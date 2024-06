Guterres alerta para risco de conflito entre Israel e Líbano

"À medida que as trocas de tiros continuam em torno da Linha Azul (da linha de demarcação estabelecida pela ONU entre Israel e o Líbano), o secretário-geral apela mais uma vez às partes para um cessar-fogo urgente", disse o porta-voz de Guterres.

"Estas trocas de tiros podem desencadear um conflito mais amplo com consequências devastadoras para a região", sublinhou Stéphane Dujarric, num comunicado divulgado na quinta-feira.

"Centenas de vidas já foram perdidas, dezenas de milhares de pessoas deslocadas, casas e meios de subsistência destruídos, em ambos os lados da Linha Azul. Os incêndios florestais causados pelas explosões estão a devastar as comunidades e o ambiente", acrescentou.

Nas últimas semanas, a tensão e o fogo cruzado têm crescido entre o grupo xiita libanês Hezbollah e Israel, com os dois lados envolvidos em confrontos desde 8 de outubro, um dia após o início da ofensiva israelita na Faixa na Gaza, nos piores confrontos desde a guerra que travaram em 2006.

Na quinta-feira, o Hezbollah disse ter disparado mísseis antiaéreos contra aviões de combate israelitas, que acusou de quebrarem a barreira do som em vários pontos do espaço aéreo libanês.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano disse, na quinta-feira, que aviões pertencentes ao Estado judeu sobrevoaram o sul do país a baixa altitude e quebraram a barreira do som "em intervalos diferentes".

A mesma situação repetiu-se na zona de Zahrani, a mais de 45 quilómetros da fronteira comum, enquanto em Kaoutariyet al Siyad, a uma distância semelhante, os combatentes do Hezbollah lançaram balões incendiários e provocaram um incêndio do lado de Israel, de acordo com a mesma fonte.