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Guterres apela por apoios para transição e reconstrução da Síria
A ONU quer reforçar o apoio à Síria para a transição política e para a reconstrução.
António Guterres , está na Síria para uma visita de três dias . A primeira de um líder da organização em 17 anos.
Guterres reuniu-se com as autoridades locais e visitou uma das antigas prisões do regime de Assad.
Três milhões e meio de sírios já regressaram ao país desde a queda do regime de Assad em dezembro de 2024.
Guterres apela à comunidade internacional para NÃO poupar esforços no apoio ao povo sírio.