Guterres apela por apoios para transição e reconstrução da Síria

Essa pretensão foi transmitida pelo Secretário Geral da ONU ao presidente sírio.



António Guterres , está na Síria para uma visita de três dias . A primeira de um líder da organização em 17 anos.



Guterres reuniu-se com as autoridades locais e visitou uma das antigas prisões do regime de Assad.



Três milhões e meio de sírios já regressaram ao país desde a queda do regime de Assad em dezembro de 2024.



Guterres apela à comunidade internacional para NÃO poupar esforços no apoio ao povo sírio.