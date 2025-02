Guterres denuncia "asfixia" dos Direitos Humanos

EPA





"Os Direitos Humanos são o oxigénio da humanidade. Mas estão a ser asfixiados, um após outro", denunciou António Guterres no Conselho dos Direitos Humanos em Genebra.Estes Direitos Humanos são sufocados "por autocratas, que esmagam a oposição porque temem aquilo de que um povo com todos os meios para agir seria capaz", sublinhou.“Os Direitos Humanos, sob ataque cruel, estão no seu último recurso”, disse.António Guterres denunciou também o papel do "patriarcado, que impede as raparigas de irem à escola e as mulheres de usufruírem dos seus direitos fundamentais" ou dos "belicistas, que se riem do direito internacional, do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas".O secretário-geral da ONU disse também ver uma ameaça aos Direitos Humanos na "crise climática" ou "num sistema financeiro global moralmente falido, que muitas vezes impede uma maior igualdade e desenvolvimento sustentável".Guterres aproveitou ainda para denunciar mais uma vez "tecnologias incontroláveis como a inteligência artificial, que suscitam grandes esperanças, mas também contêm a capacidade de violar os Direitos Humanos com um único clique".Destacou igualmente a "crescente intolerância" em relação a grupos inteiros, aos povos indígenas, aos migrantes e refugiados, à comunidade LGBT+ ou às pessoas com deficiência”.“De um modo geral, os Direitos Humanos estão a ser sufocados pela retórica daqueles que, pregando a divisão e a raiva, veem os Direitos Humanos não como um benefício para a humanidade, mas como um obstáculo ao poder, ao lucro e ao controlo que cobiçam", afirmou. c/ Lusa