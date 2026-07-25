Guterres pede ajuda internacional para a Síria devastada pela guerra

"Acabei de chegar a Damasco para uma visita de solidariedade. A minha mensagem é clara: a ONU está ao lado da Síria neste momento crucial, e também peço à comunidade internacional que não poupe esforços para apoiar o povo sírio", disse Guterres na rede social X.

O secretário-geral das Nações Unidas chegou hoje à Síria para uma visita histórica, a primeira de um chefe da ONU desde 2009, antes do início da guerra civil no país, que teve início em 2011.

O ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad al-Shaibani, recebeu Guterres e a sua comitiva no aeroporto internacional de Damasco, segundo informações da agência de notícias estatal SANA.

Espera-se que Guterres expresse o seu apoio ao processo de transição na Síria durante uma visita que deverá durar três dias e acontece mais de um ano depois de as novas autoridades do país, lideradas por Ahmed al-Charaa, terem deposto o ex-Presidente Bashar al-Assad.

Guterres tornou-se, assim, o primeiro chefe da ONU a visitar a Síria desde Ban Ki-moon, em 2009.

Desde que Al-Charaa assumiu o poder, a comunidade internacional tem instado as novas autoridades a construírem instituições fortes e eficazes e a estabelecerem um sistema de governação que inclua todos os segmentos da sociedade síria, com particular ênfase na representação das minorias.

O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, indicou que o objetivo não é apenas a recuperação de mais de 13 anos de guerra, mas também "lançar as bases para um futuro mais estável e inclusivo para todos os sírios".

Neste sentido, realçou que Guterres reafirmará, durante a sua viagem, "o papel das Nações Unidas", que é "acompanhar e auxiliar o povo sírio" na conquista dos seus objetivos.