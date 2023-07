Guterres propõe Nova Agenda de Paz para mundo em "encruzilhada"

"Estamos agora num ponto de inflexão. O período pós-Guerra Fria acabou", destaca António Guterres no documento que prevê um sistema multipolar, mas "cujos contornos ainda não foram definidos".Segundo Guterres, “neste momento de transição, as dinâmicas de poder tornaram-se cada vez mais fragmentadas à medida que novos polos de influência surgem, novos blocos económicos são formados e os eixos de disputas são redefinidos”.“Há um aumento da competição entre as grandes potências e uma perda de confiança entre o Norte Global e o Sul Global. Diferentes estados estão a tentar cada vez mais reforçar a sua independência estratégica, ao mesmo tempo em que tentam contornar as linhas divisórias existentes”, sublinhou.Nesta conjuntura, alerta o diplomata português, espera-se uma maior “competição geoestratégica nas próximas décadas”, com mais conflitos, novos recordes de gastos militares e uma erosão dos acordos de controlo de armas e gestão de crises que ajudaram a manter a estabilidade no passado."A sua deterioração, quer em escala global quer regional, aumentou a possibilidade de confrontos perigosos, erros de cálculo e espirais de escalada. O conflito nuclear voltou a fazer parte do discurso público", pode ler-se no documento.A somar a estas circunstâncias há a ameaça de novas tecnologias como a Inteligência Artificial e o seu possível uso na esfera militar, realça ainda.Como resposta, Guterres propõe o reforço da prevenção de conflitos como primeiro pilar da sua estratégia, com mais investimento no combate às situações geradoras de insegurança e na identificação o mais rapidamente possível de possíveis situações de tensão.O líder da ONU também defende o fortalecimento das operações de manutenção da paz das Nações Unidas e a sua cooperação com outras organizações para o envio de forças desse tipo.Também pede uma melhoria na arquitetura internacional, a começar por uma reforma do Conselho de Segurança que facilite a obtenção de consensos e decisões mais democráticas.Entretanto, Guterres considera essencial estabelecer mecanismos para proteger o ciberespaço, proibir sistemas de armas autónomos ou negociar regras para evitar uma corrida ao armamento no espaço sideral.As suas propostas foram enviadas esta quinta-feira aos Estados-membros, que planeiam analisá-las nos próximos meses.A ONU, segundo fontes da organização, espera que alguns dos elementos sejam incluídos no Pacto para o Futuro, que os países esperam aprovar numa cimeira em setembro de 2024.