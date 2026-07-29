Habitantes retirados de localidades de Ávila em Espanha podem regressar

Habitantes retirados de localidades de Ávila em Espanha podem regressar

Todos os habitantes retirados de diferentes localidades nos últimos dias na província de Ávila, a noroeste de Madrid, devido ao violento incêndio que aí ocorre, estão autorizados a regressar a casa, anunciou hoje o Ministério do Interior.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Violeta Santos Moura - Reuters

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"Está declarado, com efeito imediato, o fim do confinamento" e "das retiradas" de populações de "todas as localidades que ainda se encontravam nesta situação na província de Ávila", indicou o ministério, enumerando a lista das cidades e aldeias afetadas, graças a uma melhoria das condições meteorológicas e aos progressos dos bombeiros no local.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacou hoje que os incêndios em Ávila e Madrid, que destruíram mais de 70.000 hectares, estão "tecnicamente estabilizados".

A partir do posto de comando avançado instalado em Navalcarnero, o ministro presidiu hoje à reunião do Conselho Nacional de Proteção Civil e ressaltou que, após uma semana desde o início da emergência, a Direção Operativa da mesma, ou seja, a UME, apoiada por relatórios técnicos regionais e territoriais, considera os incêndios "tecnicamente estabilizados".

 

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