Habitantes retirados de localidades de Ávila em Espanha podem regressar

"Está declarado, com efeito imediato, o fim do confinamento" e "das retiradas" de populações de "todas as localidades que ainda se encontravam nesta situação na província de Ávila", indicou o ministério, enumerando a lista das cidades e aldeias afetadas, graças a uma melhoria das condições meteorológicas e aos progressos dos bombeiros no local.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacou hoje que os incêndios em Ávila e Madrid, que destruíram mais de 70.000 hectares, estão "tecnicamente estabilizados".

A partir do posto de comando avançado instalado em Navalcarnero, o ministro presidiu hoje à reunião do Conselho Nacional de Proteção Civil e ressaltou que, após uma semana desde o início da emergência, a Direção Operativa da mesma, ou seja, a UME, apoiada por relatórios técnicos regionais e territoriais, considera os incêndios "tecnicamente estabilizados".