Hantavírus. DGS afirma não haver evidências de transmissão a tripulantes portugueses de avião





Segundo a DGS, o cidadão canadiano infetado terá tido sintomas na quinta-feira - quatro dias depois do voo de repatriamento - pelo que não estava, à data da viagem, "no período de transmissibilidade definido pelas orientações nacionais e pela evidência científica disponível".



A Direção-Geral de Saúde descarta riscos acrescidos para a população portuguesa, porque "a transmissão pessoa-a-pessoa do Hantavírus Andes é considerada rara" e ocorre sobretudo "em situações de contacto próximo, prolongado e com exposição a secreções ou fluidos corporais".

Hondius chega aos Países Baixos

Já atracou no porto de Roterdão o navio de cruzeiro Hondius, que protagonizou a crise sanitária global provocada por um surto de hantavírus.



As autoridades locais já anunciaram que estão a preparar a quarentena para as mais de duas dezenas de tripulantes que ainda estão a bordo tripulantes e 2 profissionais de saúde.



O navio tem bandeira dos Países Baixos e levava a bordo 150 passageiros de 23 países, quando viveu a bordo o surto de hantavírus.



O navio vai agora ser desinfetado.



Desde que o surto provocado pela variante dos Andes do hantavírus foi declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 02 de maio, foram confirmados em laboratório oito casos de infeção e registaram-se três mortos.



A OMS considera que o risco é moderado para os ex-passageiros e tripulação do navio de cruzeiro, onde se detetou primeiro o vírus, e baixo para o restante da população no mundo.



A origem deste surto de hantavírus ainda é desconhecida.

O esclarecimento surge depois do governo do Canadá ter confirmado um caso de infeção relacionado com o cruzeiro Hondius., afirmaram as autoridades do Canadá.A DGS explicou que durante a viagem os passageiros usaram máscara e luvas e que o avião foi descontaminado.