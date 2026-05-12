Hantavírus. Hospital italiano vai analisar amostras de homem em quarentena

Para além disso, nos Países Baixos, 12 funcionários de um hospital foram colocados em quarentena por não terem seguido o protocolo após terem estado em contacto com um paciente infetado com hantavírus.





A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou para nove o número de casos confirmados no surto de hantavírus no cruzeiro MV Hondius, que saiu do sul da Argentina no início de abril e atracou nas Canárias, em Espanha. Do total de casos, três pessoas morreram. Existem ainda outros casos suspeitos ou prováveis.

A OMS admite que poderão surgir mais casos de hantavírus devido ao longo período de incubação, mas vincou que, para já, não há sinais de “um surto de maior dimensão” e que “o risco global de transmissão continua a ser baixo”.





O hantavírus é transmitido principalmente por roedores, mas pode ser transmitido entre pessoas em casos raros, de acordo com a OMS. Geralmente, os sintomas começam uma a oito semanas após a exposição, semelhantes aos da gripe, como fadiga e febre.





c/agências

A agência de notícias ANSA tinha noticiado anteriormente que o homem, de 25 anos e natural da região da Calábria, no sul do país, tinha sido hospitalizado.. A mulher desembarcou do voo da KLM antes da descolagem de Joanesburgo.Na segunda-feira terminou a operação de retirada dos passageiros ainda a bordo do MV Hondius. O navio deverá chegar no domingo à noite a Roterdão, apenas com parte da tripulação.