Hantavírus. Oito casos são da estirpe do vírus dos Andes

Paciente norte-americano sintomático com teste inconclusivo

O caso considerado inconclusivo diz respeito a uma pessoa nos Estados Unidos, "atualmente assintomática".





Todos os 18 norte-americanos repatriados permanecem sob observação médica. A maioria deles está no Nebraska, e outros dois estão em Atlanta, Geórgia.









C/agências

Foram confirmados 11 casos de infeção na quarta-feira, incluindo três mortes. Segundo um boletim informativo da OMS, oito destes “foram confirmados em laboratório com uma infeção pelo vírus dos Andes (ANDV), dois são prováveis e um caso é inconclusivo e está sujeito a análises complementares".e não há vacinas nem tratamento específico para combater o hantavírus, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda.Também segundo a OMS, todos os casos até agora confirmados eram de pessoas a bordo do navio.Inicialmente, o passageiro do navio MV Hondius apresentou "sintomas leves" e testou positivo num laboratório e negativo em outro. Por isso, os resultados de análises não permitem chegar a uma conclusão.A OMS considera ainda que o risco é "moderado" para a saúde dos passageiros e da tripulação do navio e "baixo" para o restante da população no mundo.A origem deste surto de hantavírus ainda é desconhecida, mas, segundo a OMS, a primeira contaminação ocorreu antes do início da expedição a 1 de abril, pois o primeiro passageiro falecido, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas já a 6 de abril. O período de incubação do vírus situa-se entre uma a seis semanas.Nesse sentido, a OMS indica que "estão em curso investigações para esclarecer as circunstâncias potenciais da exposição e a fonte do surto epidémico, em colaboração com as autoridades da Argentina e do Chile".Investigadores do Instituto Malbran de Buenos Aires, uma referência em infetologia, devem, nos próximos dias, deslocar-se a Ushuaia, na Terra do Fogo, para capturar e analisar roedores no local, examinar se poderiam ser vetores do hantavírus, em particular da sua estirpe dos Andes.O primeiro paciente falecido tinha estado pouco mais de 48 horas em Ushuaia antes de embarcar a 01 de abril. As autoridades da Terra do Fogo consideram "praticamente nula" a possibilidade de ele ter sido infetado no local.Segundo as autoridades locais, o "ratón colilargo" (rato de cauda comprida) está ausente na província, que nunca registou casos de hantavírus desde que a sua notificação se tornou obrigatória, em 1996.O vírus dos Andes, transmitido principalmente ao ser humano por roedores infetados, é endémico na América do Sul.De acordo com a OMS, a sua circulação, assim como casos humanos, foram confirmados sobretudo na Argentina e no Chile. Outros casos, assim como estirpes relacionadas, também foram detetados no Uruguai, no sul do Brasil e no Paraguai.