Hantavírus. Organização Mundial de Saúde supervisiona desembarque de passageiros do cruzeiro

O navio cruzeiro deverá chegar a Espanha por volta entre as três e as cinco horas da madrugada deste domingo (menos uma hora em Portugal continental), de acordo com a mais recente estimativa das autoridades espanholas.





A ministra da Saúde garante que não haverá contacto dos passageiros com a população e será feito um rastreio minucioso. Argumentos apresentados perante os protestos nas Canárias.





I arrived in #Spain, where I will join senior government officials in a mission to Tenerife to oversee safe disembarkation of the passengers, crew members and health experts from MV Hondius cruise ship.



Meanwhile, I am in direct communication with captain Jan Dobrogowski and… pic.twitter.com/W4pI9dlQHg — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

Estão já planeados vários voos de repatriamentos dos passageiros do MV Hondius, para os Estados Unidos, Reino Unido e cinco países da União Europeia. Não está previsto qualquer voo para Portugal.





Uma parte da tripulação, num total de 43 pessoas, vai continuar a bordo do navio, que vai depois sair de Tenerife para se dirigir aos Países Baixos, de onde é proveniente.





Trump espera que tudo esteja “sob controlo”

O presidente Trump disse aos jornalistas acreditar que o surto de hantavírus está "tudo sob controle".





Será a OMS a liderar o processo de desembarque. Tedros Adhanom Ghebreyesus já esteve reunido com o primeiro-ministro espanhol este sábado.A Dinamarca veio entretanto revelar que o teste feito a um caso suspeito foi negativo.Respondendo às preocupações sobre a disseminação do vírus nos EUA, o presidente afirmou: "Espero que não. Estamos a fazer o melhor que podemos".O hantavírus é transmitido mais comumente de roedores para humanos. A estirpe andina do vírus, encontrada a bordo do MV Hondius, transmite-se de pessoa para pessoa principalmente por meio de "contato próximo e prolongado", segundo a Organização Mundial da Saúde.