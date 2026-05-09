Hantavírus. Organização Mundial de Saúde supervisiona desembarque de passageiros do cruzeiro

Hantavírus. Organização Mundial de Saúde supervisiona desembarque de passageiros do cruzeiro

É a Organização Mundial de Saúde que vai liderar, em Tenerife, o desembarque dos passageiros do navio onde começou a crise do hantavírus. O diretor geral da OMS já está em Espanha. Há 8 casos confirmados. Três pessoas já perderam a vida.

RTP /
Reuters

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O navio cruzeiro deverá chegar a Espanha por volta entre as três e as cinco horas da madrugada deste domingo (menos uma hora em Portugal continental), de acordo com a mais recente estimativa das autoridades espanholas. 

A ministra da Saúde garante que não haverá contacto dos passageiros com a população e será feito um rastreio minucioso. Argumentos apresentados perante os protestos nas Canárias.

Será a OMS a liderar o processo de desembarque. Tedros Adhanom Ghebreyesus já esteve reunido com o primeiro-ministro espanhol este sábado.


Estão já planeados vários voos de repatriamentos dos passageiros do MV Hondius, para os Estados Unidos, Reino Unido e cinco países da União Europeia. Não está previsto qualquer voo para Portugal.

Uma parte da tripulação, num total de 43 pessoas, vai continuar a bordo do navio, que vai depois sair de Tenerife para se dirigir aos Países Baixos, de onde é proveniente.

A Dinamarca veio entretanto revelar que o teste feito a um caso suspeito foi negativo.
Trump espera que tudo esteja “sob controlo”
O presidente Trump disse aos jornalistas acreditar que o surto de hantavírus está "tudo sob controle".

Respondendo às preocupações sobre a disseminação do vírus nos EUA, o presidente afirmou: "Espero que não. Estamos a fazer o melhor que podemos".

O hantavírus é transmitido mais comumente de roedores para humanos. A estirpe andina do vírus, encontrada a bordo do MV Hondius, transmite-se de pessoa para pessoa principalmente por meio de "contato próximo e prolongado", segundo a Organização Mundial da Saúde.

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