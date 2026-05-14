Hezbollah reivindica ataque com drone contra militares israelitas

Em comunicado, o movimento pró-Irão realçou que atacou com um `drone` "um grupo de soldados inimigos israelitas no local de Rosh Hanikra".

O Exército israelita tinha informado anteriormente que um ataque de `drone` do Hezbollah feriu vários civis no norte de Israel e que estes foram transportados para um hospital.

Já a agência de notícias oficial libanesa ANI noticiou ataques aéreos israelitas no sul e leste do Líbano.

O ataque do Hezbollah ocorreu num momento em que os representantes israelitas e libaneses retomaram as negociações em Washington, poucos dias antes do fim do cessar-fogo.

Apesar da trégua na guerra entre Israel e o Hezbollah em vigor desde 17 de abril, os ataques israelitas mataram mais de 400 pessoas no Líbano, segundo uma contagem da agência France-Presse (AFP) baseada em dados do Ministério da Saúde libanês.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reafirmou na semana passada que Israel continuará a atacar o Hezbollah.

Em Washington, o Governo libanês procura garantir "uma consolidação do cessar-fogo", nas palavras de um alto responsável libanês.

Segundo as autoridades libanesas, mais de 2.800 pessoas morreram no país desde o início do conflito, no começo de março, incluindo pelo menos 200 crianças.

Israel continua a concentrar os ataques nos subúrbios do sul de Beirute, considerados um bastião do Hezbollah, bem como no sul do Líbano, onde o Exército israelita ocupou durante anos uma faixa fronteiriça.

O Hezbollah reiterou hoje a oposição às negociações em Washington.

Paralelamente, Teerão exige, nas negociações indiretas com Washington, que qualquer entendimento regional inclua também o Líbano e obrigue Israel a cessar os ataques contra o Hezbollah.

Os Estados Unidos, por sua vez, insistem no desarmamento do movimento xiita e no reforço da autoridade do Estado libanês.