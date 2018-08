Hollywood quer estrela de Trump fora do Passeio da Fama

07 Ago, 2018, 18:03 | Mundo

Durante uma reunião que ocorreu na segunda-feira, a Câmara Municipal de West Hollywood aprovou uma resolução que recomenda à Câmara de Comércio da cidade que a estrela de Trump seja retirada do Passeio da Fama.



O presidente da Câmara, John Duran, anunciou a resolução no Twitter e explicou que a votação foi apenas um ato simbólico, uma vez que a cidade não tem jurisdição sobre o Passeio da Fama. Explica, no entanto, que o objetivo é que a decisão do concelho chegue à Câmara de Los Angeles, assim como à Câmara de Comércio de Hollywood.





Donald Trump recebeu uma estrela no Passeio da Fama em 2007 pelo sucesso do reality show “O Aprendiz”. “Ganhar uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood é uma honra. Quando alguém deprecia e ataca minorias, imigrantes, muçulmanos, pessoas com deficiências ou mulheres, a honra deixa de existir”, explicou Duran em declarações à CNN





Estrela voltou a ser vandalizada

Esta não é a primeira vez que a estrela de Trump é vandalizada. Desde que se tornou presidente, esta foi várias vezes alvo da fúria dos ser detratores - destruída, pintada com tinta de spray e preenchida com autocolantes.







Estrela de Donald Trump foi destruída, mais uma vez, a 25 de julho. Foto: Lucy Nicholson, Reuters





Os vereadores da cidade defendem a remoção da estrela devido aos comportamentos “perturbadores” de Trump em relação às mulheres, à separação de famílias na fronteira com o México e à retirada dos Estados Unidos do acordo de Paris relativo ao clima.A Câmara de Comércio de Hollywood, que detém a jurisdição sobre o Passeio da Fama, disse anteriormente que nunca uma estrela seria removida porque estas fazem parte do “tecido histórico” do passeio.“Assim que recebermos uma comunicação da cidade de West Hollywood, ela será encaminhada à nossa delegação executiva para ser considerada na próxima reunião. Por agora, não há planos para remover qualquer estrela do Passeio da Fama”, afirmou o presidente da Câmara de Comércio, Leron Gubler.Uma visão oposta àquela da Câmara de West Hollywood: “Permitir que o Senhor Trump continue a ter uma estrela à luz do seu comportamento em relação às mulheres, particularmente nos movimentos, não deve ser aceitável nas comunidades da indústria de Hollywood e de entretenimento”.A votação de segunda-feira ocorreu poucos dias depois de um homem ter destruído a estrela de Donald Trump.Austin Mikel Clay, de 24 anos, autor dos estragos de julho, atirou-se à estrela com uma picareta. O jovem entregou-se às autoridades um dia depois.Esta segunda-feira, precisamente no dia em que os vereadores da cidade de West Hollywood apresentaram a resolução, Clay foi acusado do crime de vandalismo, pelo qual poderá vir a ser condenado até três anos de prisão.