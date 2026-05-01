Homem acusado de tentativa de homicídio após esfaquear dois judeus em Londres

A polícia informou que Essa Suleiman enfrenta duas acusações de tentativa de homicídio relacionadas com o ataque, ocorrido em Golders Green, na quarta-feira.

O suspeito enfrenta ainda uma terceira acusação pelo mesmo crime, devido a um incidente ocorrido noutra zona da cidade, no mesmo dia, que deixou um homem com ferimentos ligeiros.

Essa Suleiman, cidadão britânico nascido na Somália e residente em Londres, deverá comparecer pela primeira vez em tribunal ainda hoje.

O governo britânico comprometeu-se a combater o antissemitismo após os esfaqueamentos numa área do norte de Londres considerada um dos principais centros da comunidade judaica no país.

As vítimas, de 34 e 76 anos, ficaram gravemente feridas. Uma delas já teve alta hospitalar, enquanto a outra se encontra em condição estável.

Os esfaqueamentos ocorreram após uma série de ataques contra sinagogas e outros locais judaicos em Londres nas últimas semanas.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que o governo irá reforçar a segurança da comunidade judaica e "fazer tudo" o que estiver ao seu alcance "para erradicar este ódio".

O nível oficial de ameaça terrorista no Reino Unido foi elevado de "substancial" para "grave" após o ataque com esfaqueamento na quarta-feira.

"Grave" é o segundo nível mais alto numa escala de cinco e significa que as agências de inteligência consideram altamente provável a ocorrência de um ataque nos próximos seis meses.

A polícia afirmou que Suleiman foi encaminhado em 2020 para o programa governamental Prevent, que procura afastar indivíduos do extremismo.

O processo foi encerrado ainda nesse ano, não tendo sido divulgado o motivo.