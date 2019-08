Hong Kong. Manifestantes "estão a empurrar cidade para abismo", diz chefe do Governo

RTP13 Ago, 2019, 10:59 | Mundo

É a 10ª semana consecutiva de protestos e confrontos entre a polícia e os manifestantes. Após os protestos naquele que é o oitavo aeroporto internacional mais frequentado do mundo, os manifestantes regressaram esta terça-feira à infraestrutura, vestidos de preto e gritando "Levanta-te Hong Kong, levanta-te para a liberdade".







Os novos protestos já voltaram a levar ao cancelamento das operações de check-in, segundo a administração aeroportuária, que cita "interrupções causadas por protestos anti-Governo".







Carrie Lam respondeu entretanto aos acontecimentos de segunda-feira, mas a posição previamente adotada não se alterou.





Em conferência de imprensa, a chefe do Governo disse que "a violência (…) vai empurrar Hong Kong para um abismo e mergulhar a sociedade de Hong Kong numa situação preocupante e perigosa".







"Pensem por cinco minutos, pensem na nossa cidade. Querem realmente que seja empurrada para o abismo?", questionou Lam.



A líder afirmou que o território "está seriamente ferido" e que levará "muito tempo a recuperar". Pediu ainda que "todos coloquem as diferenças de lado e se acalmem".







Acrescentou ainda que a situação em Hong Kong a deixou "muito preocupada" e temia que o território estivesse "a ir por um caminho sem retorno".









Os comentários apresentaram semelhanças com as declarações de um agente do Gabinete de Ligação chinês , que afirmou que a cidade estaria a deslizar para "um abismo sem fundo se as atrocidades continuarem".









A agência de notícias chinesa Xinhua disse que o futuro de Hong atravessava "um momento crítico" e que o território tinha mostrado "sinais de terrorismo".







Esta segunda-feira, dois meios de comunicação do Partido Comunista chinês, o Diário do Povo e o Global Times, difundiram vídeos que mostravam militares armados e viaturas de transporte de tropas a dirigirem-se alegadamente para Shenzhen, que faz fronteira com Hong Kong.





Quando questionada sobre a atuação das autoridades policiais, que tem sido criticada pelo recurso à violência, admitiu estar “de coração partido” com os relatos de ferimentos graves nos protestos do último fim de semana.





Contudo, defendeu a polícia das acusações de uso desproporcionado de força, dizendo que estava a agir sob "circunstâncias extremamente difíceis" e que as operações policiais "não são determinadas por alguém como eu", mas são resultado de "decisões no momento".







Algumas gravações captaram a polícia a disparar munições não-letais sobre os manifestantes, a espancá-los com cassetetes e a utilizar gás lacrimogéneo.





As declarações de Carrie Lam foram recebidas com hostilidade por parte dos jornalistas presentes, que desencadearam uma ronda de perguntas em inglês e cantonês e condenaram a resposta da líder do Governo aos protestos de segunda-feira.











"Mas tem consciência?", perguntou um jornalista, segundo a AFP.





"Coloca a culpa dos seus próprios erros políticos nos outros e recusa-se a reconhecê-los", questionou outro.





"Quando vai assumir a responsabilidade política para acabar o medo dos cidadãos? Quando vai demitir-se? Quando vai dizer à polícia para parar?", questionou a RTHK, a emissora pública de Hong Kong.





Um outro jornalista perguntou se a líder tinha autonomia para revogar a lei da extradição ou se a China teria de aprovar o ato. "Por outras palavras, as suas mãos têm estado atadas por Pequim ou isto tem sido um ponto de orgulho político da sua parte em recusar-se a ouvir os pedidos dos manifestantes?"





Carrie Lam evitou responder a todas as perguntas, replicando que já tinha respondido anteriormente.

Lei de extradição na origem dos protestos







Por outro lado, a lei de extradição invocou outras preocupações como a democracia, o futuro do território e a sua autonomia, visto que, em 2047, termina o acordo com a China, estabelecido em 1997. Foi através deste acordo que se estabeleceu a autonomia de Hong Kong, mas este tem a validade de 50 anos. E não define o que acontecerá posteriormente.





Os protestos já levaram à invasão do Parlamento, em julho, no 22.º aniversário da transferência de Hong Kong para a China.







As, de acordo com as leis chinesas. Tal significaria que o código penal de Hong Kong deixaria de ser completamente autónomo.Milhões de pessoas acreditaram tratar-se de uma tentativa de Pequim de reforçar o controlo sobre o território semiautónomo e colocar em causa a independência dos tribunais. O que deu lugar aos protestos do último mês, quebrando até o recorde de maior número de manifestantes: dois milhões.Face à adesão crescente aos protestos,Porém, a China mantém uma posição firme. "A única forma de a Região Administrativa Especial sustentar um crescimento económico e manter a estabilidade é integrar mais o seu próprio desenvolvimento no desenvolvimento total da nação".