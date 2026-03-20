Hong Kong ultrapassa EUA como segundo destino preferido de estudantes chineses
Hong Kong ultrapassou pela primeira vez os Estados Unidos como segundo destino preferido dos estudantes chineses que planeiam estudar além-fronteiras, segundo um inquérito da instituição de ensino New Oriental.
O relatório, divulgado pelo jornal Beijing News, analisa a evolução do perfil dos estudantes, dos destinos escolhidos e dos critérios de decisão, apontando para uma crescente diversificação e uma abordagem mais "pragmática" por parte das famílias.
O Reino Unido mantém-se como principal destino pelo sétimo ano consecutivo, enquanto a subida de Hong Kong - região administrativa especial chinesa com sistema de ensino distinto do da China continental - é atribuída à qualidade do ensino superior, à proximidade geográfica e a políticas de atração de talento.
Em contrapartida, a descida dos Estados Unidos coincide com o agravamento das relações bilaterais, com tensões políticas, comerciais e tecnológicas a refletirem-se também no setor educativo.
Há cerca de um ano, Washington endureceu a sua posição em relação aos estudantes chineses, com maior escrutínio na concessão de vistos, restrições em áreas consideradas sensíveis e acusações de ligações ao Partido Comunista Chinês, medidas que Pequim considera "discriminatórias" e uma "politização da cooperação na área do ensino".
Neste contexto, os fatores económicos ganharam peso: as propinas tornaram-se o segundo critério mais relevante na escolha do destino, apenas atrás do prestígio das instituições, enquanto bolsas de estudo e perspetivas de emprego assumem maior importância.
Segundo a New Oriental, o orçamento médio das famílias ultrapassa os 600 mil yuan (cerca de 71 mil euros).
O perfil dos estudantes também está a mudar: 77% da procura concentra-se no ensino superior, com destaque para cursos de licenciatura, e as engenharias continuam a liderar as preferências, seguidas pela economia.
Mais de metade dos candidatos opta por candidatar-se a vários países para reduzir riscos associados a mudanças nas políticas de ensino.
Apesar destas alterações, o objetivo final mantém-se: 88% dos estudantes planeiam regressar à China após concluírem a formação.
Desde que a República Popular da China enviou o primeiro grupo de estudantes para os Estados Unidos, em 1979, o país norte-americano tem sido um dos destinos mais prestigiados para alunos chineses.
No ano letivo 2023/2024, os 277.398 estudantes chineses matriculados representaram 24,6% do total de 1,12 milhões de alunos internacionais nos Estados Unidos.