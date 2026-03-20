Hong Kong ultrapassa EUA como segundo destino preferido de estudantes chineses

O relatório, divulgado pelo jornal Beijing News, analisa a evolução do perfil dos estudantes, dos destinos escolhidos e dos critérios de decisão, apontando para uma crescente diversificação e uma abordagem mais "pragmática" por parte das famílias.

O Reino Unido mantém-se como principal destino pelo sétimo ano consecutivo, enquanto a subida de Hong Kong - região administrativa especial chinesa com sistema de ensino distinto do da China continental - é atribuída à qualidade do ensino superior, à proximidade geográfica e a políticas de atração de talento.

Em contrapartida, a descida dos Estados Unidos coincide com o agravamento das relações bilaterais, com tensões políticas, comerciais e tecnológicas a refletirem-se também no setor educativo.

Há cerca de um ano, Washington endureceu a sua posição em relação aos estudantes chineses, com maior escrutínio na concessão de vistos, restrições em áreas consideradas sensíveis e acusações de ligações ao Partido Comunista Chinês, medidas que Pequim considera "discriminatórias" e uma "politização da cooperação na área do ensino".

Neste contexto, os fatores económicos ganharam peso: as propinas tornaram-se o segundo critério mais relevante na escolha do destino, apenas atrás do prestígio das instituições, enquanto bolsas de estudo e perspetivas de emprego assumem maior importância.

Segundo a New Oriental, o orçamento médio das famílias ultrapassa os 600 mil yuan (cerca de 71 mil euros).

O perfil dos estudantes também está a mudar: 77% da procura concentra-se no ensino superior, com destaque para cursos de licenciatura, e as engenharias continuam a liderar as preferências, seguidas pela economia.

Mais de metade dos candidatos opta por candidatar-se a vários países para reduzir riscos associados a mudanças nas políticas de ensino.

Apesar destas alterações, o objetivo final mantém-se: 88% dos estudantes planeiam regressar à China após concluírem a formação.

Desde que a República Popular da China enviou o primeiro grupo de estudantes para os Estados Unidos, em 1979, o país norte-americano tem sido um dos destinos mais prestigiados para alunos chineses.

No ano letivo 2023/2024, os 277.398 estudantes chineses matriculados representaram 24,6% do total de 1,12 milhões de alunos internacionais nos Estados Unidos.