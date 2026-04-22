Hungria e Eslováquia dão `luz verde` a empréstimo de 90 mil milhões de euros a Kiev

Fontes europeias indicaram à Lusa que, na reunião dos embaixadores dos Estados-membros junto da UE desta manhã, os representantes húngaro e eslovaco indicaram que deixariam de bloquear os passos finais para adoção de um crédito de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e de um novo pacote de medidas restritivas, já que o fornecimento de petróleo pelo oleoduto Druzhba está ou será restabelecido nas próximas horas.

Chipre, que ocupa este semestre a presidência rotativa do Conselho da UE, vai agora iniciar um procedimento escrito para oficializar esta `luz verde`, numa consulta às capitais europeias em que, se ninguém votar contra, está aprovado.

Fonte oficial da presidência cipriota do Conselho da UE anunciou entretanto que "tanto o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia como o 20.º pacote de sanções foram incluídos na agenda dos embaixadores da União e aprovados".

A mesma fonte afirmou esperar que o procedimento escrito, para adoção final pelo Conselho, esteja concluído na quinta-feira à tarde, e garantiu que a presidência cipriota "tem trabalhado incansavelmente para garantir que a UE continue a apoiar de forma decisiva a Ucrânia e a exercer pressão sobre a Rússia".