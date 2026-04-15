Hungria. Magyar anuncia que vai fazer reforma profunda da lei de imprensa

Esta quarta-feira, na primeira entrevista na rádio publica húngara desde que foi eleito, Péter Magyar anunciou que vai suspender as emissões dos meios de comunicação social do Estado.





Anunciou que vai aprovar uma nova lei de imprensa, criar uma nova autoridade de comunicação social e garantir a liberdade de imprensa.

Péter Magyar derrotou Viktor Orbán nas eleições do passado domingo.