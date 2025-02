Husni Abdel Wahed, embaixador da Palestina em Espanha: “Se a Europa quer ser um ator importante, não pode basear-se numa doutrina discriminatória e seletiva”  

Na Europa, Espanha, Irlanda e Noruega já avançaram com o reconhecimento oficial do Estado da Palestina. Para o embaixador Husni Abdel Wahed, países como França e Alemanha devem ter uma posição mais assertiva e envolverem-se determinadamente no processo de pacificação do Médio Oriente.



O embaixador da Palestina em Espanha comentou ainda as polémicas declarações do Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump equacionou retirar os habitantes de Gaza, para reconstruir a região. Husni Abdel Wahed diz que o deslocamento forçado de população constitui um crime de guerra.



A entrevista é da correspondente da RTP em Madrid, Ana Romeu.