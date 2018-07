Içado sinal 1 de tempestade tropical em Macau

Lusa17 Jul, 2018, 08:52 | Mundo

De acordo com o site dos SMG, a depressão tropical localizava-se às 05:00 (22:00 de segunda-feira em Lisboa) a cerca de 750 quilómetros a sudeste de Macau, perto de Luzon, nas Filipinas, e encaminhava-se para a ilha chinesa de Hainão, a cerca de 470 quilómetros a oeste do território.

Os mesmos serviços admitiram uma "probabilidade baixa" de emitir o sinal 3 durante a manhã.

Devido à influência da tempestade tropical foi também emitido um alerta de "storm surge" [subida do nível das águas], com probabilidade moderada de ocorrerem inundações entre as 11:00 (04:00 em Lisboa) e as 15:00 (08:00 em Lisboa).

As autoridades disseram prever inundações, de cerca de 50 centímetros, nas áreas baixas de Macau.

No fim de semana passado, na zona do Porto Interior, registaram-se ligeiras inundações.

A temporada de tufões arrancou em junho e prolonga-se até outubro, segundo previsões das autoridades.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, os quais são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

No ano passado ocorreram oito tempestades tropicais e durante a passagem do tufão Hato, o pior nos últimos 53 anos, as rajadas máximas de vento atingiram os 217,4 quilómetros por hora.

O Hato, que atingiu Macau em 23 de agosto passado, causou dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros.