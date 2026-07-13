Mundo
Identificados seis corpos do incêndio em Almería
Cinco são de nacionalidade estrangeira e há um espanhol entre as vítimas identificadas.
As autoridades já conseguiram identificar a nacionalidade de seis pessoas que morreram nos incêndios de Almería, na Andaluzia, sul de Espanha.
Entre as primeiras vítimas há dois britânicos, uma americana, uma francesa, um belga e um espanhol, anunciaram as autoridades esta segunda-feira.
A entidade que faz a identificação dos corpos referiu que "a identificação inicial de seis vítimas do incêndio de Los Gallardos foi concluída". No entnto, há ainda outas seis vítimas que aguardam a identificação.