Identificados seis corpos do incêndio em Almería

As autoridades já conseguiram identificar a nacionalidade de seis pessoas que morreram nos incêndios de Almería, na Andaluzia, sul de Espanha.





Entre as primeiras vítimas há dois britânicos, uma americana, uma francesa, um belga e um espanhol, anunciaram as autoridades esta segunda-feira.





A entidade que faz a identificação dos corpos referiu que "a identificação inicial de seis vítimas do incêndio de Los Gallardos foi concluída". No entnto, há ainda outas seis vítimas que aguardam a identificação.





O incêndio que deflagrou na zona da Andaluzia a 9 de julho provocou a morte a 13 pessoas, uma delas, uma cidadã britânica de 93 anos, que morreu após ter estado internada, com queimaduras graves, no Hospital de Torrecárdenas.