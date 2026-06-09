Imigrante da Geórgia morre sob custódia do ICE no estado do Louisiana

Segundo informaram as autoridades esta segunda-feira, Mamuka Artmeladze, de 43 anos, foi encontrado inconsciente na noite de 04 de junho na sua cela no Centro Correcional de Winn no estado do Louisiana, no sul dos Estados Unidos.

Apesar de ter recebido assistência de emergência e de ter sido transportado para um hospital, o imigrante foi declarado morto duas horas depois. Aguardam-se os resultados da autópsia para determinar a causa oficial da morte.

A morte de Artmeladze é a segunda em menos de dois meses neste centro correcional, que se encontra sob investigação devido a denúncias de alegada negligência.

Artmeladze tinha sido detido pela patrulha fronteiriça dos Estados Unidos em 25 de setembro de 2022 e colocado em liberdade condicional, com a instrução de se apresentar ao ICE no prazo de 60 dias, ordem que não cumpriu.

O imigrante foi novamente detido em 05 de fevereiro de 2026 durante uma operação dirigida a condutores de veículos comerciais considerados um risco para a segurança pública, perto do Alabama.

O ICE colocou-o sob custódia após determinar que não tinha estatuto legal para permanecer nos Estados Unidos, sublinhou a agência em comunicado.

A morte de Artmeladze soma-se à de outros 18 imigrantes sob custódia do ICE este ano.

Em 2025, o primeiro ano do segundo mandato do Presidente norte-americano, Donald Trump, 32 pessoas morreram sob custódia do ICE, o número mais elevado em mais de 20 anos.