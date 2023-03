"Importância crítica". Guterres e Zelensky pedem prolongamento de acordo para exportação de cereais

e de trabalhar para criar as condições que permitam o maior uso possível das infraestruturas de exportações através do Mar Negro, em linha com os objetivos da iniciativa”, declarou o secretário-geral das Nações Unidas.Este acordo de 120 dias, mediado pela ONU e pela Turquia em julho do ano passado e prolongado em novembro, será automaticamente renovado se nenhuma das partes se opuser.“O acordoe a fornecer assistência crucial a todas as pessoas que também estão a pagar um preço elevado pela guerra, especialmente nos países em desenvolvimento”, frisou Guterres.O secretário-geral da ONU lembrou ainda que os cereais e fertilizantes da Ucrânia e da Rússia “são essenciais para a segurança alimentar global” numa altura de inflação generalizada.Também o presidente ucraniano considerou a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro “criticamente necessária para o mundo inteiro”.Tanto a Rússia como a Ucrânia são dos maiores fornecedores de cereais e fertilizantes globais.Os principais destinos destes cereais foram a China, Espanha, Turquia, Itália e Países Baixos.

Exigências da Rússia podem pôr acordo em causa

Uma fonte diplomática russa transmitiu esta quarta-feira à agência Reuters que ainda não foi dada resposta às exigências da Rússia e garantiu que“As preocupações da Rússia, ou melhor, as dificuldades que ela enfrenta, ainda não foram ultrapassadas. Mas a Turquia está a fazer a sua parte para alcançar um acordo entre todas as partes”, afirmou.

Moscovo também já insistiu que os obstáculos às suas próprias exportações agrícolas têm de ser removidos para que permita a continuidade do acordo sobre os cereais ucranianos.





Em julho do ano passado, quando a iniciativa da ONU e Turquia entrou em vigor, a Rússia suspendeu o bloqueio que tinha imposto em três portos ucranianos no Mar Negro.

Na altura, para ajudar a convencer o Kremlin a aprovar a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro,de alimentos e fertilizantes.Apesar de estes bens não estarem sujeitos às sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, esta diz que as restrições aos pagamentos que efetua, assim como à logística, são uma “barreira” às suas exportações.

Resolução em marcha para “restituir a justiça”

Volodymyr Zelensky disse ter também discutido com António Guterres esta quarta-feira questões de segurança, nomeadamente na central nuclear de Zaporizhia, atualmente ocupada pelas forças russas.Neste sentido,e assegurou que a ONU está a tentar ajudar, pressionando as duas partes para estabelecerem uma “zona segura” desmilitarizada em redor da infraestrutura.O líder ucraniano pediu, por sua vez, a criação de “um tribunal especial para conseguir repor a justiça”., declarou Zelensky.“Também falámos das crianças ucranianas que foram raptadas pelos russos e que temos de salvar e devolvê-las ao nosso país”, avançou.

Já António Guterres voltou a considerar a invasão russa da Ucrânia “uma violação da Carta da ONU e do direito internacional”.





“A soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia têm de ser defendidas dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”, acrescentou.

