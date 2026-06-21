Imprensa britânica avança que Keir Starmer deverá demitir-se segunda-feira

O jornal britânico Observer avançou este domingo que o primeiro-ministro Keir Starmer deverá demitir-se já amanhã e definir um calendário para a sua saída. Segundo a imprensa, o líder britânico terá tomado a decisão após conversar com ministros, assessores e líderes sindicais.



A confirmar-se, o chefe do Governo do Reino Unido cede à pressão, depois de mais de uma centena de deputados trabalhistas terem pedido que se demitisse.



Consideram que Keir Starmer não tem autoridade e pedem que resigne ao cargo ou defina um calendário para uma transição de poder.



De acordo com o Observer, Starmer está a “analisar calmamente a situação” após uma série de conversas de caráter altamente pessoal com os seus aliados mais próximos nos últimos dias.



“Ele só quer fazer o que é certo para o país e, depois de ter falado com as pessoas com quem queria falar, está agora a passar algum tempo de qualidade com o seu conselheiro mais importante, o Vic”, terá dito um ministro ao jornal britânico.



O nome de que se fala para a substituição é o de Andy Burnham, até agora presidente da Câmara de Manchester, que foi eleito, na quinta-feira, deputado ao Parlamento.



O ministro britânico da Economia veio, entretanto, dizer que não tem motivos para acreditar que o primeiro-ministro Keir Starmer tencione anunciar a demissão na segunda-feira.



Peter Kyle disse mesmo que teve uma conversa “franca” com Starmer na sexta-feira.



Outra fonte do Governo britânico disse à agência Reuters que Starmer continua concentrado em prosseguir com o trabalho de governação.

