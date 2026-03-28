Imprensa estrangeira condena violência de soldados israelitas contra jornalistas

Na quinta-feira, os jornalistas da CNN estavam a cobrir as consequências de um ataque de colonos e o estabelecimento de um posto avançado perto da aldeia palestiniana de Tayasir (nordeste da Cisjordânia) quando foram alvejados por soldados israelitas, afirmou a AIE em comunicado.

Embora se tenham "identificado claramente", segundo a associação, os jornalistas e civis palestinianos foram ameaçados, com os soldados a apontarem as armas e a ordenarem a interrupção das filmagens.

"Um soldado abordou o fotojornalista da CNN por trás, agarrou-o pelo pescoço, atirou-o para o chão e danificou o seu equipamento. A equipa, juntamente com outros palestinianos presentes, foi então detida durante aproximadamente duas horas, sendo deliberadamente impedida de realizar o seu trabalho", denunciou a AIE, especificando que toda a cena tinha sido filmada.

"O comportamento dos soldados neste incidente não representa o exército israelita, contraria o que se espera dos seus membros e será investigado", disse o porta-voz internacional do exército, tenente-coronel Nadav Shoshani, numa mensagem no X.

Ao receber o relatório, "agiu-se para resolver a situação o mais rapidamente possível", acrescentou, afirmando que já tinha "pedido desculpa em privado" e que queria garantir o respeito pela liberdade de imprensa.

A AIE, que representa centenas de jornalistas que cobrem Israel e os territórios palestinianos para órgãos de imprensa estrangeiros, indicou que apresentou uma queixa.

Em meados de março, a associação criticou um "ataque não provocado" da polícia israelita contra jornalistas em Jerusalém, afirmando que um produtor da CNN tinha sofrido uma fratura no pulso.