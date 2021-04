Imprensa saudita acusa EUA de terrorismo e violação dos direitos humanos

As relações menos amistosas entre os Estados Unidos e o Reino da Arábia Saudita não são de agora. Mas depois de as autoridades norte-americanas terem divulgado um relatório sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, sugerindo a forte probabilidade de o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ter dado ordem para "capturar ou matar" o jornalista, as tensões entre Washington e Riade aumentaram.





as autoridades civis mantêm na generalidade um controlo efetivo sobre as forças de segurança, mas com os seus membros a cometerem diversos abusos. O documento referia ainda que os ministérios do Interior e Defesa e todas as forças de segurança reportam diretamente ao rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, em simultâneo chefe de Estado e de Governo.

Na terça-feira, o relatório anual do Departamento de Estado dos EUA revelava que, na Arábia Saudita,O documento referia ainda que





Mas os ataques e as graves acusações são mútuas. O Instituto de Pesquisa dos Media do Médio Oriente (MEMRI, na sigla em inglês) revelou, na quarta-feira, que a imprensa saudita ataca frequentemente os EUA alegando que as críticas à Arábia Saudita são "hipócritas".





"Artigos publicados recentemente na imprensa saudita têm criticado de forma ostensiva e mordaz os Estados Unidos, acusando-os de apoiar o terrorismo, cometer crimes contra a humanidade e violar os direitos humanos", lê-se num



De acordo com a investigação, os media sauditas "afirmam que as administrações anteriores dos EUA visaram a Arábia Saudita ao serviço de países hostis como o Irão, Qatar e Turquia, e que a atual Administração é especialmente culpada disso".



Os EUA são ainda acusados de apoiarem "opositores sauditas islâmicos 'terroristas'" e de "interferirem nos assuntos internos do Reino sob o pretexto de defender os direitos humanos".

"A história dos EUA está repleta de crimes contra a humanidade e o país ignora as violações dos direitos humanos em países como o Irão. Portanto, as suas críticas às violações dos direitos humanos na Arábia Saudita são hipócritas". , lê-se num relatório do MEMRI , divulgado um dia depois de Washington acusar Riade de violências e crimes contra a humanidade.De acordo com a investigação, os media sauditas "afirmam queOs EUA são ainda acusados de apoiarem





O MEMRI cita casos em que a imprensa saudita afirma que a Administraçãp de Biden está a tentar ajudar países hostis como o Irão, o Qatar e a Turquia, enquanto difama a Arábia Saudita como violadora dos direitos humanos.







Os artigos mencionados na análise do MEMRI têm como pano de fundo a tensão entre a Administração Biden e a Arábia Saudita e os seus aliados, especialmente após vários desenvolvimentos e declarações nos últimos tempos como: a publicação do relatório de inteligência dos EUA sobre o assassinato de Jamal Khashoggi; a declaração de Washington de que a questão dos direitos humanos na Arábia Saudita seria uma questão-chave nas relações EUA-Arábia Saudita; a política de apaziguamento em relação ao Irão e aos seus aliados Houthi, que perpetram terror contra a Arábia Saudita; e o fim do apoio dos EUA à coligação liderada pelos sauditas que lutava no Iémen.

"Ocidentais hipócritas"



O jornalista Muhammad Al-Sa'ed, por exemplo, escreveu na sua coluna no diário saudita 'Okaz que a Administração e os media norte-americanos de esquerda estão numa guerra aberta contra a Arábia Saudita e a apoiar os opositores sauditas. Al-Sa'ed criticou especialmente o Washington Post, onde Jamal Khashoggi costumava escrever.



"Não são [os norte-americanos] que estão a fazer vista grossa ao hábito do Irão de pendurar ativistas e jornalistas em postes de eletricidade?", escreveu o jornalista saudita num artigo chamado "Ayatollah Biden".



"Será que eles se lembram que os opositores turcos são sequestrados em [várias] capitais mundiais e [depois] unidos às suas famílias nas prisões de Erdogan?", acrescentou o jornalista.



O colunista descreve ainda a "campanha de propaganda existencial contra a Arábia Saudita" como uma tentativa de fazer o Reino "abraçar as agendas terroristas" e as ideologias de organizações com as quais os EUA estão atualmente a negociar para reduzir as escaladas.





"Vocês acreditam, sauditas, que aqueles que enviaram os filhos para o Iraque, a Síria, o Afeganistão, a Somália e a Bósnia para lutar em guerras civis agora lutam pela liberdade?", escreve ainda. "Nós conhecemo-los melhor do que vocês, seus ocidentais hipócritas".





No passado dia 8 de março, Al-Sa'ed publicou outro artigo, onde afirmava que o relatório da inteligência sobre o assassinato de Khashoggi era um movimento político dos Estados Unidos com a intenção de apaziguar o Irão.





Outros jornalistas sauditas, como Hamoud Abu Talib, afirmam que os EUA fazem tudo o que fazem para defender o Direito Internacional, mas ao mesmo tempo "violam-no abertamente".



"Vários governos dos Estados Unidos do terceiro milénio adotaram esse padrão primitivo de pensamento que lança uma sombra negra sobre a elite cultural ideológica, científica e independente da sociedade dos Estados Unidos", escreveu Talib numa análise recente.



"Um país cujas universidades de prestígio ensinam Direito Internacional e está a violar de forma flagrante este direito e todas as leis, cartas e acordos [aceites] nas relações internacionais".







"Ao mesmo tempo, a elite política [norte-americana] fala sobre a sua intenção de interferir na soberania, nas leis e nos processos legislativos de outros países, ao serviço de agendas malignas, flagrantes e repugnantes".



Segundo Abu Talib, "a mentalidade política de algumas [figuras] que se juntaram à Administração dos EUA é uma mentalidade de cowboy". Os EUA "pensam e tratam o mundo e os países e povos, da mesma maneira arrogante e bárbara que costumavam adotar no passado".



"Estranhamente, falam como se os países prejudicados [pelas suas ações] fossem repúblicas das bananas como nos países em que os EUA costumavam controlar os governantes e agentes corruptos há umas décadas".





Já para o jornalista Ibtisam Al-Qahtani a Adminsitração norte-americana parece sofrer de 'Alzheimer político', "cujos sintomas são claros nas declarações e nas decisões que emite e às quais se opõe depois".



"A mudança na ação dos Estados Unidos e nos laços mútuos na região mostra que a [Administração] democrática serve como uma plataforma para o lançamento de mísseis iranianos contra a Arábia Saudita, e que o herdeiro [do trono] do Partido Democrata, [Joe] Biden, não vai agir contra o programa nuclear do Irão", escreveu também. "Pelo contrário, será o maior aliado e apoiante, visto que o Irão é especialista em [instigar] lutas, conflitos e caos".





"O governo dos Estados Unidos deve aprender com os acontecimentos, para evitar a repetição dos seus erros como parte de seu complicado [caso de] Alzheimer político", concluiu, segunto o MEMRI.





Se durante a Adminstração Trump parecia que as relações EUA-Arábia Saudita estavam mais harmoniosas, parece que, agora, com a Administração democrática de Joe Biden, Washington e Riade estão num impasse.