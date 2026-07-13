Incêndio de "proporções excecionais" queimou 800 hectares da floresta francesa de Fontainebleau

Este incêndio já consumiu cerca de 800 hectares do maciço florestal de Fontainebleau, com uma área total de 20 mil hectares, situado a 60 quilómetros a sudeste de Paris.





Segundo as autoridades, na manhã de hoje, cerca de 200 residentes tiveram de ser levadas para locais seguros devido ao avanço do fogo, que mobilizou aproximadamente 370 bombeiros.





C/agências

O incêndio começou ao final da tarde de domingo na antiga reserva de caça real, que hoje alberga várias aldeias e pequenas vilas residenciais.E foram evacuadas 15 casas na aldeia próxima de Vaudoue e os bombeiros defendiam várias outras localidades da zona, adiantou o serviço de bombeiros do departamento de Seine-et-Marne.A França está a enfrentar a terceira onda de calor do ano, condições que aumentam significativamente o risco de incêndios. Para combater o fogo na floresta tinham sido anteriormente utilizadas duas aeronaves do modelo Dash para lançar retardadores de chamas, uma mobilização de recursos aéreos de combate a incêndios sem precedentes na região de Paris.Desde que o alerta vermelho foi emitido no sábado, o município de Seine-et-Marne — onde se situa a floresta — enfrentou vários incêndios de grande escala que consumiram quase 400 hectares antes de serem controlados.O ministro francês do Interior, Laurent Nunez, cujo gabinete anunciou uma deslocação a Fontainebleau esta segunda-feira, afirmou que os fogos florestais já queimaram 17 mil hectares desde o início do ano. Depois de contabilizados todos os dados, o total deverá ascender a 25 mil hectares, "o dobro do mesmo período" de 2025, acrescentou.Apesar de os serviços de emergência recomendarem que as pessoas permanecessem em casa para evitar a exposição ao fumo, os moradores saíram para observar a passagem de veículos de emergência e da polícia no meio do fumo que pairava sobre a região.