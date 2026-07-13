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Incêndio de "proporções excecionais" queimou 800 hectares da floresta francesa de Fontainebleau
Centenas de bombeiros estão, desde domingo à tarde, a combater um incêndio de "proporções excecionais" na extensa floresta de Fontainebleau, a sul de Paris. Grande parte do país continua em alerta vermelho devido ao calor, foram mobilizados dois aviões-tanque Canadair e retiradas mais de mil pessoas na região.
As autoridades francesas estão a descrever o incêndio na floresta de Fontainebleau como “muito violento”, tendo reforçado o combate com duas aeronaves Canadair e cerca de 800 operacionais, prevendo-se a chegada de mais de 500 bombeiros ao longo do dia, juntamente com reforços adicionais.
O incêndio começou ao final da tarde de domingo na antiga reserva de caça real, que hoje alberga várias aldeias e pequenas vilas residenciais. A progressão das chamas levou ao corte parcial da autoestrada A6, a principal via norte-sul do país, indicaram as autoridades na manhã desta segunda-feira. Durante a noite, os meios aéreos de combate a incêndios foram obrigados a suspender as operações.
E foram evacuadas 15 casas na aldeia próxima de Vaudoue e os bombeiros defendiam várias outras localidades da zona, adiantou o serviço de bombeiros do departamento de Seine-et-Marne.
A França está a enfrentar a terceira onda de calor do ano, condições que aumentam significativamente o risco de incêndios. Para combater o fogo na floresta tinham sido anteriormente utilizadas duas aeronaves do modelo Dash para lançar retardadores de chamas, uma mobilização de recursos aéreos de combate a incêndios sem precedentes na região de Paris.
Desde que o alerta vermelho foi emitido no sábado, o município de Seine-et-Marne — onde se situa a floresta — enfrentou vários incêndios de grande escala que consumiram quase 400 hectares antes de serem controlados.
O ministro francês do Interior, Laurent Nunez, cujo gabinete anunciou uma deslocação a Fontainebleau esta segunda-feira, afirmou que os fogos florestais já queimaram 17 mil hectares desde o início do ano. Depois de contabilizados todos os dados, o total deverá ascender a 25 mil hectares, "o dobro do mesmo período" de 2025, acrescentou.
Apesar de os serviços de emergência recomendarem que as pessoas permanecessem em casa para evitar a exposição ao fumo, os moradores saíram para observar a passagem de veículos de emergência e da polícia no meio do fumo que pairava sobre a região.
O incêndio começou ao final da tarde de domingo na antiga reserva de caça real, que hoje alberga várias aldeias e pequenas vilas residenciais. A progressão das chamas levou ao corte parcial da autoestrada A6, a principal via norte-sul do país, indicaram as autoridades na manhã desta segunda-feira. Durante a noite, os meios aéreos de combate a incêndios foram obrigados a suspender as operações.
E foram evacuadas 15 casas na aldeia próxima de Vaudoue e os bombeiros defendiam várias outras localidades da zona, adiantou o serviço de bombeiros do departamento de Seine-et-Marne.
Este incêndio já consumiu cerca de 800 hectares do maciço florestal de Fontainebleau, com uma área total de 20 mil hectares, situado a 60 quilómetros a sudeste de Paris.
Desde que o alerta vermelho foi emitido no sábado, o município de Seine-et-Marne — onde se situa a floresta — enfrentou vários incêndios de grande escala que consumiram quase 400 hectares antes de serem controlados.
O ministro francês do Interior, Laurent Nunez, cujo gabinete anunciou uma deslocação a Fontainebleau esta segunda-feira, afirmou que os fogos florestais já queimaram 17 mil hectares desde o início do ano. Depois de contabilizados todos os dados, o total deverá ascender a 25 mil hectares, "o dobro do mesmo período" de 2025, acrescentou.
Apesar de os serviços de emergência recomendarem que as pessoas permanecessem em casa para evitar a exposição ao fumo, os moradores saíram para observar a passagem de veículos de emergência e da polícia no meio do fumo que pairava sobre a região.
Segundo as autoridades, na manhã de hoje, cerca de 200 residentes tiveram de ser levadas para locais seguros devido ao avanço do fogo, que mobilizou aproximadamente 370 bombeiros.
C/agências