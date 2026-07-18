Incêndio em Espanha obrigou à retirada de cerca de mil pessoas

Ao longo da noite passada, centenas de bombeiros, militares e meios aéreos tentaram travar o avanço das chamas e proteger várias localidades ameaçadas pelo fogo.Milhares de pessoas foram retirada de casa.Apesar dos esforços, o incêndio mantém-se ativo e as autoridades admitem que o risco de propagação continua elevado.A situação pode agravar-se nos próximos dias, com Espanha a preparar-se para uma nova vaga de calor, que poderá fazer os termómetros ultrapassar os 40 graus em várias regiões do país.