Mundo
Incêndio em Espanha. Sánchez fala em janela de oportunidade para combater as chamas
Em Espanha vive-se uma situação complexa por causa dos incêndios e há uma janela de oportunidade este fim de semana para conseguir circunscrever as chamas.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse este sábado que a situação no terreno continua a ser "complexa", porque não se sabe qual será a evolução do vento, apesar de as temperaturas terem descido.
"A nossa prioridade, o nosso foco, o nosso objetivo é salvaguardar a vida dos cidadãos, proteger os centros populacionais e, em última instância, combater os incêndios", assegurou o líder espanhol durante uma visita ao posto de comando avançado e as zonas afetadas pelo incêndio.
As chamas já consumiram quase 25 mil hectares em Espanha. Mais de 63 mil pessoas foram retiradas de casa ou confinadas.
O presidente do Governo espanhol anunciou esta manhã a criação de um sistema operacional unificado de resposta aos incêndios para Madrid e Ávila.
Sánchez referiu ainda que Portugal ajuda com 100 unidades do Exército para a província de Ávila e sublinhou a urgência de se conseguir alcançar um Pacto de Estado contra as Alterações Climáticas.
O primeiro-ministro espanhol alertou que 130 mil hectares já foram consumidos pelos incêndios florestais em 2026, insistindo na necessidade de um acordo nacional contra as alterações climáticas.
"Se já tivemos 130 mil hectares queimados este ano, e ainda temos uma boa parte do verão pela frente e, obviamente, outros meses como setembro, tão críticos na nossa história em relação aos incêndios florestais, veremos que a emergência climática está a agravar-se cada vez mais", alertou.
Sánchez realçou que este número, que inclui apenas os meses do ano até à data, supera a média anual da última década, que é de 100 mil hectares.
Uma crise climática que, enfatizou, também supera "muitas previsões científicas" e exige maior "capacidade de resposta", esforços de prevenção e "consciencialização entre os cidadãos e as instituições públicas".
c/ Lusa
"A nossa prioridade, o nosso foco, o nosso objetivo é salvaguardar a vida dos cidadãos, proteger os centros populacionais e, em última instância, combater os incêndios", assegurou o líder espanhol durante uma visita ao posto de comando avançado e as zonas afetadas pelo incêndio.
As chamas já consumiram quase 25 mil hectares em Espanha. Mais de 63 mil pessoas foram retiradas de casa ou confinadas.
O presidente do Governo espanhol anunciou esta manhã a criação de um sistema operacional unificado de resposta aos incêndios para Madrid e Ávila.
Sánchez referiu ainda que Portugal ajuda com 100 unidades do Exército para a província de Ávila e sublinhou a urgência de se conseguir alcançar um Pacto de Estado contra as Alterações Climáticas.
O primeiro-ministro espanhol alertou que 130 mil hectares já foram consumidos pelos incêndios florestais em 2026, insistindo na necessidade de um acordo nacional contra as alterações climáticas.
"Se já tivemos 130 mil hectares queimados este ano, e ainda temos uma boa parte do verão pela frente e, obviamente, outros meses como setembro, tão críticos na nossa história em relação aos incêndios florestais, veremos que a emergência climática está a agravar-se cada vez mais", alertou.
Sánchez realçou que este número, que inclui apenas os meses do ano até à data, supera a média anual da última década, que é de 100 mil hectares.
Uma crise climática que, enfatizou, também supera "muitas previsões científicas" e exige maior "capacidade de resposta", esforços de prevenção e "consciencialização entre os cidadãos e as instituições públicas".
c/ Lusa