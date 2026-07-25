Incêndio em Espanha. Sánchez fala em janela de oportunidade para combater as chamas

c/ Lusa

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse este sábado que a situação no terreno continua a ser "complexa", porque não se sabe qual será a evolução do vento, apesar de as temperaturas terem descido., proteger os centros populacionais e, em última instância, combater os incêndios", assegurou o líder espanhol durante uma visita ao posto de comando avançado e as zonas afetadas pelo incêndio.As chamas já consumiram quase 25 mil hectares em Espanha. Mais de 63 mil pessoas foram retiradas de casa ou confinadas.O presidente do Governo espanhol anunciou esta manhã a criação de um sistema operacional unificado de resposta aos incêndios para Madrid e Ávila.Sánchez referiu ainda quee sublinhou a urgência de se conseguir alcançar um Pacto de Estado contra as Alterações Climáticas.O primeiro-ministro espanhol alertou que 130 mil hectares já foram consumidos pelos incêndios florestais em 2026, insistindo na necessidade de um acordo nacional contra as alterações climáticas."Se já tivemos 130 mil hectares queimados este ano, e ainda temos uma boa parte do verão pela frente e, obviamente, outros meses como setembro, tão críticos na nossa história em relação aos incêndios florestais, veremos que", alertou.Sánchez realçou que este número, que inclui apenas os meses do ano até à data, supera a média anual da última década, que é de 100 mil hectares.Uma crise climática que, enfatizou, também supera "muitas previsões científicas" e exige maior "capacidade de resposta", esforços de prevenção e "consciencialização entre os cidadãos e as instituições públicas".