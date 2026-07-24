Incêndio. Estado de emergência declarado na comunidade de Madrid

Incêndio. Estado de emergência declarado na comunidade de Madrid

foi declarado estado de emergência na comunidade de Madrid e na província de Ávila, na vizinha Espanha, por causa dos incêndios.

RTP /
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Cem mil pessoas foram retiradas de casa, dez mil das quais só na região da capital espanhola e 1.500 em Ávila, onde três localidades foram confinadas.

O perigo da proximidade das chamas levou a Guardia Civil espanhola a evacuar áreas urbanas.

Um incêndio florestal de grandes dimensões lavra entre Villa del Prado, na região de Madrid, e Almorox, em Toledo, onde deflagrou.

Este é o fogo que mais preocupa as autoridades espanholas.

A região de Madrid já ativou o alerta máximo de emergência e as autoridades locais pedem a intervenção urgente do Governo Central.
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