Incêndio. Estado de emergência declarado na comunidade de Madrid

Cem mil pessoas foram retiradas de casa, dez mil das quais só na região da capital espanhola e 1.500 em Ávila, onde três localidades foram confinadas.



O perigo da proximidade das chamas levou a Guardia Civil espanhola a evacuar áreas urbanas.



Um incêndio florestal de grandes dimensões lavra entre Villa del Prado, na região de Madrid, e Almorox, em Toledo, onde deflagrou.



Este é o fogo que mais preocupa as autoridades espanholas.



A região de Madrid já ativou o alerta máximo de emergência e as autoridades locais pedem a intervenção urgente do Governo Central.