Mundo
Incêndio. Estado de emergência declarado na comunidade de Madrid
foi declarado estado de emergência na comunidade de Madrid e na província de Ávila, na vizinha Espanha, por causa dos incêndios.
O perigo da proximidade das chamas levou a Guardia Civil espanhola a evacuar áreas urbanas.
Um incêndio florestal de grandes dimensões lavra entre Villa del Prado, na região de Madrid, e Almorox, em Toledo, onde deflagrou.
Este é o fogo que mais preocupa as autoridades espanholas.
A região de Madrid já ativou o alerta máximo de emergência e as autoridades locais pedem a intervenção urgente do Governo Central.