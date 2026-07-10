Incêndio na Andaluzia causa mais de uma dezena de mortos e pelo menos 23 desaparecidos

(em atualização)





Um fogo florestal que começou na quinta-feira em Los Gallardos causou pelo menos 11 mortos e oito feridos, quatro deles em estado grave, de acordo com uma nova atualização da Junta da Andaluzia, no sul de Espanha. As vítimas serão turistas estrangeiros. Há ainda pelo menos 23 pessoas desaparecidas.





As autoridades informaram que oito pessoas ficaram feridas — quatro delas com gravidade — e estão a ser transferidas para o Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha.



Suspeita-se que a origem do incêndio tenha sido uma linha privada de eletricidade que abastecia uma habitação e um restaurante que já se encontram abandonados.



A empresa de eletricidade Endesa, principal fornecedora de eletricidade na zona, afirma que a linha elétrica apontada como origem do incêndio não pertence à sua rede, tal como referiu a empresa Red Eléctrica. A região da Andaluzia é atravessada nesta altura por uma vaga de calor, associada a ventos fortes que alimentaram a velocidade do fogo.





As vítimas, que se suspeita serem turistas estrangeiros, tentaram abandonar o local por um percurso diferente da via de evacuação designada e foram alcançadas pelas chamas.





As autoridades acreditam que as vítimas eram britânicas, com base na posição do volante dos veículos encontrados no local, embora a identificação formal ainda esteja pendente.

Foi preciso evacuar várias localidades e foram retiradas mais de mil pessoas.





23 pessoas continuam desaparecidas. A Unidade Militar de Emergência (UME) mobilizou 200 agentes e 70 viaturas de diversos tipos para auxiliar nos esforços de combate ao incêndio na região. MNE sem registo de vítimas portuguesas

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros disse entretanto estar a acompanhar a situação do incêndio florestal em Espanha, não tendo indicação de vítimas portuguesas.



"Estamos a acompanhar com o consulado geral de Sevilha [a situação causada pelo incêndio], mas até ao momento não há confirmação de portugueses feridos ou mortos", disse à agência Lusa fonte do MNE.



O primeiro-ministro, Luís Montenegro, enviou entretanto uma mensagem de condolências pelas vítimas do incêndio na região de Almeria e salientou que os fogos florestais são um desafio comum a Espanha e Portugal, países que se "socorrem mutuamente".



"Recebi com enorme tristeza as notícias do trágico incêndio de Los Gallardos na província espanhola de Almeria", escreveu na rede social X.



"Apresento a todas as vítimas, seus familiares e amigos as mais sentidas condolências. Em nome de Portugal, deixo também uma palavra de conforto a todos os espanhóis. Estaremos sempre juntos", acrescentou. Recebi com enorme tristeza as notícias do trágico incêndio de Los Gallardos na província espanhola de Almería.



Os incêndios são um desafio comum a Portugal e a Espanha, que tantas vezes se socorrem mutuamente.



Apresento a todas as vítimas, seus familiares e amigos as mais… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 10, 2026 O vice-delegado do governo regional da Andaluzia informou que. A Unidade Militar de Emergência (UME) mobilizou 200 agentes e 70 viaturas de diversos tipos para auxiliar nos esforços de combate ao incêndio na região.O Ministério português dos Negócios Estrangeiros disse entretanto estar a acompanhar a situação do incêndio florestal em Espanha, não tendo indicação de vítimas portuguesas., disse à agência Lusa fonte do MNE.O primeiro-ministro, Luís Montenegro, enviou entretanto uma mensagem de condolências pelas vítimas do incêndio na região de Almeria e salientou que"Recebi com enorme tristeza as notícias do trágico incêndio de Los Gallardos na província espanhola de Almeria", escreveu na rede social X."Apresento a todas as vítimas, seus familiares e amigos as mais sentidas condolências. Em nome de Portugal, deixo também uma palavra de conforto a todos os espanhóis. Estaremos sempre juntos", acrescentou.

Maior tragédia deste género em Espanha nos últimos anos

Este ano já arderam em Espanha 393 hectares, de acordo com o sistema de informação europeu de fogos florestais.

Casa Real presta condolências

“profundamente consternados com a tragédia do incêndio em Los Gallardos”, em Almería, transmitindo as suas condolências às famílias das vítimas e aos afetados e fazendo um minuto de silêncio durante uma cerimónia.



“Expressamos a nossa tristeza e condolências às famílias e aos entes queridos dos falecidos e a todos os afetados”, declarou a Casa Real numa mensagem na rede social X.





Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos.



Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados.



Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 10, 2026

O rei e a rainha manifestaram ainda o seu reconhecimento e apoio “aos serviços de emergência e a todo o pessoal que, com profissionalismo e empenho, continua a trabalhar para lidar com esta situação”.





O rei e a rainha de Espanha disseram estar, em Almería, transmitindo as suas condolências às famílias das vítimas e aos afetados e fazendo um minuto de silêncio durante uma cerimónia.“Expressamos a nossa tristeza e condolências às famílias e aos entes queridos dos falecidos e a todos os afetados”, declarou a Casa Real numa mensagem na rede social X.O rei e a rainha manifestaram ainda o seu reconhecimento e apoio “aos serviços de emergência e a todo o pessoal que, com profissionalismo e empenho, continua a trabalhar para lidar com esta situação”.

Antonio Sanz, conselheiro regional da Presidência, Saúde e Emergências, explicou quenuma zona de terreno complexo e com casas dispersas na encosta.A RTP falou com João Gonçalves, diretor desportivo do UD Almería, que comparou este incêndio com o de Pedrógão Grande em 2017 devido à velocidade das chamas e por ter “apanhado de surpresa as pessoas que estavam a tentar fugir”.disse o português, acrescentando que as chamas estão a rodear casas.“Foi uma coisa tão rápida que não deu para reagir”, contou.Los Gallardos - onde o fogo selvagem se instalou - é um município da província de Almeria, na comunidade autónoma da Andaluzia.Depois dos grandes incêndios de há quatro anos em Zamora, um na Sierra Culebra e outro em Losacio, que fizeram ao todo oito mortos, este é o incêndio mais trágico vivido em Espanha.