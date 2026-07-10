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Incêndio na Andaluzia causa mais de uma dezena de mortos
Um fogo florestal que começou na quinta-feira em Los Gallardos causou pelo menos 12 mortos e 8 feridos, de acordo com uma nova atualização da Junta da Andaluzia, no sul de Espanha. As vítimas serão turistas estrangeiros. Há ainda 19 pessoas desaparecidas.
As autoridades informaram que oito pessoas ficaram feridas — quatro delas com gravidade — e estão a ser transferidas para o Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha.
A região da Andaluzia é atravessada nesta altura por uma vaga de calor, associada a ventos fortes que alimentaram a velocidade do fogo.
As vítimas — suspeitas de serem turistas estrangeiros — tentaram abandonar o local por um percurso diferente da via de evacuação designada e foram alcançadas pelas chamas. As autoridades suspeitam que as vítimas eram britânicas, com base na posição do volante dos veículos encontrados no local, embora a identificação formal ainda esteja pendente.
Foi preciso evacuar várias localidades e foram retiradas mais de mil pessoas.
Juan Manuel Moreno, presidente do governo regional da Andaluzia, informou que 19 pessoas continuam desaparecidas. A Unidade Militar de Emergência (UME) mobilizou 200 agentes e 70 viaturas de diversos tipos para auxiliar nos esforços de combate ao incêndio na região.Maior tragédia deste género em Espanha nos últimos anos
Los Gallardos - onde o fogo selvagem se instalou - é um município da província de Almeria, na comunidade autónoma da Andaluzia.
Depois dos grandes incêndios de há 4 anos em Zamora, um na Sierra Culebra e outro em Losacio, em que os dois fizeram ao todo 8 mortos, este é o incêndio mais trágico vivido em Espanha.
Este ano já arderam em Espanha 393 hectares, de acordo com o sistema de informação europeu de fogos florestais.
Casa Real presta condolências
O Rei e a Rainha manifestaram estar “profundamente consternados com a tragédia do incêndio em Los Gallardos”, em Almería, transmitindo as suas condolências às famílias das vítimas e aos afetados.
“Expressamos a nossa tristeza e condolências às famílias e aos entes queridos dos falecidos e a todos os afetados”, declarou a Casa Real numa mensagem na rede social X.
O Rei e a Rainha manifestaram ainda o seu reconhecimento e apoio “aos serviços de emergência e a todo o pessoal que, com profissionalismo e empenho, continua a trabalhar para lidar com esta situação”.
“Expressamos a nossa tristeza e condolências às famílias e aos entes queridos dos falecidos e a todos os afetados”, declarou a Casa Real numa mensagem na rede social X.
Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos.— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 10, 2026
Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados.
Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de…
O Rei e a Rainha manifestaram ainda o seu reconhecimento e apoio “aos serviços de emergência e a todo o pessoal que, com profissionalismo e empenho, continua a trabalhar para lidar com esta situação”.