Incêndio na Andaluzia causa mais de uma dezena de mortos

Incêndio na Andaluzia causa mais de uma dezena de mortos

Um fogo florestal que começou na quinta-feira em Los Gallardos causou pelo menos 12 mortos e 8 feridos, de acordo com uma nova atualização da Junta da Andaluzia, no sul de Espanha. As vítimas serão turistas estrangeiros. Há ainda 19 pessoas desaparecidas.

RTP / Adicionar como fonte informativa
@Plan_INFOCA via REUTERS

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As autoridades informaram que oito pessoas ficaram feridas — quatro delas com gravidade — e estão a ser transferidas para o Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha. 

A região da Andaluzia é atravessada nesta altura por uma vaga de calor, associada a ventos fortes que alimentaram a velocidade do fogo.

Antonio Sanz, conselheiro regional da Presidência, Saúde e Emergências, explicou que as vítimas foram surpreendidas por um "incêndio de propagação extremamente rápida" numa zona de terreno complexo e com casas dispersas na encosta.

As vítimas — suspeitas de serem turistas estrangeiros — tentaram abandonar o local por um percurso diferente da via de evacuação designada e foram alcançadas pelas chamas. As autoridades suspeitam que as vítimas eram britânicas, com base na posição do volante dos veículos encontrados no local, embora a identificação formal ainda esteja pendente.

Foi preciso evacuar várias localidades e foram retiradas mais de mil pessoas.

Juan Manuel Moreno, presidente do governo regional da Andaluzia, informou que 19 pessoas continuam desaparecidas. A Unidade Militar de Emergência (UME) mobilizou 200 agentes e 70 viaturas de diversos tipos para auxiliar nos esforços de combate ao incêndio na região.
Maior tragédia deste género em Espanha nos últimos anos
Los Gallardos - onde o fogo selvagem se instalou - é um município da província de Almeria, na comunidade autónoma da Andaluzia.

Depois dos grandes incêndios de há 4 anos em Zamora, um na Sierra Culebra e outro em Losacio, em que os dois fizeram ao todo 8 mortos, este é o incêndio mais trágico vivido em Espanha.

Este ano já arderam em Espanha 393 hectares, de acordo com o sistema de informação europeu de fogos florestais.
Casa Real presta condolências
O Rei e a Rainha manifestaram estar “profundamente consternados com a tragédia do incêndio em Los Gallardos”, em Almería, transmitindo as suas condolências às famílias das vítimas e aos afetados.

“Expressamos a nossa tristeza e condolências às famílias e aos entes queridos dos falecidos e a todos os afetados”, declarou a Casa Real numa mensagem na rede social X.



O Rei e a Rainha manifestaram ainda o seu reconhecimento e apoio “aos serviços de emergência e a todo o pessoal que, com profissionalismo e empenho, continua a trabalhar para lidar com esta situação”.


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