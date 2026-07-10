Incêndio na Andaluzia causa mais de uma dezena de mortos

As autoridades informaram que oito pessoas ficaram feridas — quatro delas com gravidade — e estão a ser transferidas para o Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha.





A região da Andaluzia é atravessada nesta altura por uma vaga de calor, associada a ventos fortes que alimentaram a velocidade do fogo.





Foi preciso evacuar várias localidades e foram retiradas mais de mil pessoas.





Juan Manuel Moreno, presidente do governo regional da Andaluzia, informou que 19 pessoas continuam desaparecidas. A Unidade Militar de Emergência (UME) mobilizou 200 agentes e 70 viaturas de diversos tipos para auxiliar nos esforços de combate ao incêndio na região.

Maior tragédia deste género em Espanha nos últimos anos

Este ano já arderam em Espanha 393 hectares, de acordo com o sistema de informação europeu de fogos florestais.

Casa Real presta condolências





“Expressamos a nossa tristeza e condolências às famílias e aos entes queridos dos falecidos e a todos os afetados”, declarou a Casa Real numa mensagem na rede social X.





Profundamente consternados por la tragedia del incendio de Los Gallardos.



Expresamos nuestra tristeza y pesar a las familias y seres queridos de las personas fallecidas y hacia todos los afectados.



Trasladamos también nuestro reconocimiento y apoyo a los servicios de… — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 10, 2026

O Rei e a Rainha manifestaram ainda o seu reconhecimento e apoio “aos serviços de emergência e a todo o pessoal que, com profissionalismo e empenho, continua a trabalhar para lidar com esta situação”.





O Rei e a Rainha manifestaram estar “profundamente consternados com a tragédia do incêndio em Los Gallardos”, em Almería, transmitindo as suas condolências às famílias das vítimas e aos afetados.“Expressamos a nossa tristeza e condolências às famílias e aos entes queridos dos falecidos e a todos os afetados”, declarou a Casa Real numa mensagem na rede social X.O Rei e a Rainha manifestaram ainda o seu reconhecimento e apoio “aos serviços de emergência e a todo o pessoal que, com profissionalismo e empenho, continua a trabalhar para lidar com esta situação”.

Antonio Sanz, conselheiro regional da Presidência, Saúde e Emergências, explicou que as vítimas foram surpreendidas por um "incêndio de propagação extremamente rápida" numa zona de terreno complexo e com casas dispersas na encosta.As vítimas — suspeitas de serem turistas estrangeiros — tentaram abandonar o local por um percurso diferente da via de evacuação designada e foram alcançadas pelas chamas. As autoridades suspeitam que as vítimas eram britânicas, com base na posição do volante dos veículos encontrados no local, embora a identificação formal ainda esteja pendente.Los Gallardos - onde o fogo selvagem se instalou - é um município da província de Almeria, na comunidade autónoma da Andaluzia.Depois dos grandes incêndios de há 4 anos em Zamora, um na Sierra Culebra e outro em Losacio, em que os dois fizeram ao todo 8 mortos, este é o incêndio mais trágico vivido em Espanha.