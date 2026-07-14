Incêndio no centro de Bruxelas faz seis mortos

As autoridades belgas acabam de confirmar a existência de seis mortos na sequência do incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira, nas obras da torre Oxy De Brouckère, numa praça central localizada no centro de Bruxelas. A informação é anunciada pelo canal estatal belga RTBF





O incêndio começou numa zona da obra onde estavam perto de 200 trabalhadores.





Ao início da tarde, um porta-voz do serviço local de inspeção do trabalho explicou que o foco inicial do incêndio deu-se nos andares inferiores da obra, onde acabaram por ser encontrados os vários corpos.





"Conseguimos acesso limitado a uma das duas cabines de elevador e vimos os corpos de duas ou três pessoas que morreram", disse à Reuteus, o porta-voz Brecht Speybrouck.





Os funcionários evacuados estão a receber alojamento temporariamente na Brucity, o centro administrativo da cidade.





Autarca de Bruxelas lamenta tragédia



"É uma tragédia que nos afeta profundamente", disse aos jornalistas o presidente da Câmara de Bruxelas, Philippe Close. "Os meus pensamentos estão com as vítimas, as famílias e os entes queridos, bem como com os feridos e os trabalhadores que estavam dentro do prédio", lamentou o autarca.





Philippe Close aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho desenvolvido pelos forças de segurança e elementos das equipas médicas pelo socorro prestado. "Em circunstâncias particularmente difíceis, fizeram um trabalho excepcional", elogiou.





Também o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, visitou o local da tragédia, assim como o rei belga.





Quem também já reagiu à tragédia foi o ministro do Interior belga. Na conta pessoal da rede social X, Bernard Quintin mostrou-se "horrorizado com a verdadeira tragédia."





"Os meus mais sinceros sentimentos às vítimas, às famílias e a todos os que ainda aguardam respostas", escreveu.





Horrifié par le véritable drame qui a eu lieu au cœur de notre capitale.



Mes pensées émues vont aux victimes, à leurs proches et à celles et ceux qui sont encore dans l’attente.



Un immense merci à nos pompiers et à tous les services qui restent mobilisés. — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) July 14, 2026



Operações de resgate devem demorar "algumas horas"



Entretanto, a Defesa Civil belga já arrancou com a recuperação dos corpos das vítimas, por volta das 16 horas (menos um hora em Portugal).





Devido aos escombros, as condições de trabalho são difíceis, pelo que, "as operações de resgate levarão mais algumas horas", acrescentou Brecht Speybrouck.





Empreiteiro assegura "total cooperação" na investigação





O Grupo Cordeel, o principal empreiteiro responsável pela obra do edifício Oxy, disse estar disponível para prestar "total cooperação" na investigação.





A empresa assegurou também que está a trabalhar em colaboração com os serviços de emergência, as autoridades competentes e outras entidades envolvidas.



"Os nossos pensamentos estão, em primeiro lugar, com as famílias e os entes queridos dos falecidos, dos feridos, bem como com todos os colegas e demais pessoas afetadas por este trágico evento", afirmou na tarde desta terça-feira, em comunicado, o Grupo Cordeel.



"A nossa prioridade absoluta é acolher e apoiar as vítimas, as famílias, os nossos funcionários e todos os demais indivíduos afetados", acrescentou a empresa.