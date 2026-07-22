Incêndio obriga a evacuar vários municípios da região de Madrid
Um novo incêndio que deflagrou na tarde de quarta-feira perto de Toledo, a sudoeste de Madrid, levou à evacuação de três municípios da região que rodeia a capital espanhola, bem como ao confinamento de um quarto, anunciaram os serviços de emergência na rede X.
🚨🔥 AMPLIACIÓN | #IFAlmorox / #IFVilladelPrado Se intensifican los trabajos en el incendio entre Almorox y Villa del Prado. La Comandancia de Madrid despliega un importante operativo en la zona:— Guardia Civil (@guardiacivil) July 22, 2026
👥 88 efectivos
🚔 35 vehículos
🚁 1 helicóptero
Sigan las indicaciones de los… pic.twitter.com/KC1BYiJBEU
Várias estradas foram cortadas, segundo a Guarda Civil. As autoridades pedem aos residentes que "tenham extrema cautela ao viajar devido à fraca visibilidade provocada pelo fumo".
A Agência de Proteção Civil, por sua vez, alertou que "devido ao incêndio e à esperada mudança de direção do vento durante a noite, a coluna de fumo pode atravessar o concelho. Pode sentir-se cheiro a fumo; não se alarme. É importante que as pessoas com problemas respiratórios se protejam fechando as janelas à noite para reduzir a exposição".
La Guardia Civil evacúa la urbanización El Encinar del Alberche por el incendio de Almorox (Toledo) https://t.co/4CZwapBb7b pic.twitter.com/AbucfzHEFB— Europa Press (@europapress) July 22, 2026
O maior incêndio florestal localiza-se do outro lado de Madrid, na província de Guadalajara, a cerca de 100 quilómetros a norte da capital, e já devastou 32 mil hectares desde a passada quinta-feira.
No total, já foram queimados quase 125 mil hectares em Espanha desde 1 de janeiro, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).
Até 2025, mais de 393 mil hectares terão sido consumidos pelas chamas em Espanha, de acordo com o EFFIS, o pior índice da história recente do país.
c/agências