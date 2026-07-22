Incêndio obriga a evacuar vários municípios da região de Madrid

"Devido à evolução da situação no incêndio de Almorox", os municípios de Encinar del Alberche, Ribera del Alberche e Rincón del Alberche foram evacuados, "e a cidade de Villa del Prado foi confinada. Os residentes de Villa del Prado foram aconselhados a permanecer nas suas casas até novo aviso, com as portas e janelas fechadas", informaram os serviços de emergência.





O vento e o calor têm dificultado o trabalho dos bombeiros. As chamas chegaram a ameaçar casas em Encinar del Alberche.





Pelas 22h00 locais, os meios de combate foram reforçados, revelou a Guardia Civil.

🚨🔥 AMPLIACIÓN | #IFAlmorox / #IFVilladelPrado ​Se intensifican los trabajos en el incendio entre Almorox y Villa del Prado. La Comandancia de Madrid despliega un importante operativo en la zona:

​👥 88 efectivos

🚔 35 vehículos

🚁 1 helicóptero

​Sigan las indicaciones de los… pic.twitter.com/KC1BYiJBEU — Guardia Civil (@guardiacivil) July 22, 2026





Almorox, onde o incêndio florestal deflagrou, situa-se na região de Castela-La Mancha, a cerca de 70 quilómetros a sudoeste de Madrid.

La Guardia Civil evacúa la urbanización El Encinar del Alberche por el incendio de Almorox (Toledo) https://t.co/4CZwapBb7b pic.twitter.com/AbucfzHEFB — Europa Press (@europapress) July 22, 2026

Em resposta à rápida propagação do fogo, as autoridades e os serviços de emergência enviaram dois alertas para todos os telemóveis da região para avisar da situação., segundo a Guarda Civil. As autoridades pedem aos residentes que "tenham extrema cautela ao viajar devido à fraca visibilidade provocada pelo fumo".A Agência de Proteção Civil, por sua vez, alertou que "devido ao incêndio e à esperada mudança de direção do vento durante a noite, a coluna de fumo pode atravessar o concelho. Pode sentir-se cheiro a fumo; não se alarme. É importante que as pessoas com problemas respiratórios se protejam fechando as janelas à noite para reduzir a exposição".Vários incêndios florestais têm ocorrido em Espanha nos últimos dias. Alimentados pela onda de calor que atingiu o país nos últimos dois dias, estes incêndios propagam-se rapidamente, principalmente em zonas desérticas onde a vegetação rasteira fornece o combustível ideal para o avanço das chamas.O maior incêndio florestal localiza-se do outro lado de Madrid, na província de Guadalajara, a cerca de 100 quilómetros a norte da capital, e já devastou 32 mil hectares desde a passada quinta-feira.No total, já foram queimados quase 125 mil hectares em Espanha desde 1 de janeiro, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).Até 2025, mais de 393 mil hectares terão sido consumidos pelas chamas em Espanha, de acordo com o EFFIS, o pior índice da história recente do país.