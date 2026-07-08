Incêndios em Espanha. Estradas cortadas e povoações evacuadas em Cádis

O fumo intenso numa zona florestal na província de Cádis, em Espanha, obrigou à evacuação de várias povoações e ao corte de estradas.



O calor extremo e os ventos fortes continuam a alimentar os incêndios em todo o país. Catalunha, Valência e Saragoça estão em alerta vermelho. Os termómetros ultrapassam os 40 graus.



Em França, as chamas nos Pirenéus Orientais não dão tréguas aos bombeiros.



O incêndio em Trevillach, que começou no sábado, já consumiu mais de 4600 hectares e forçou a retirada de mais de 10 mil pessoas.



O ministro francês do Interior anunciou, esta quarta-feira, a morte de um jovem bombeiro voluntário de 22 anos.



Perdeu a vida na região da Sabóia, no sudeste de França, após ter sido atingido pela queda de rochas numa zona onde combatia as chamas.



É, de novo, um dia de alto risco de incêndios em praticamente todo o país.

