Incêndios em Espanha terão sido provocados por faísca de máquina em obra ilegal

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

A notícia é avançada pelo jornal El Mundo. O diário espanhol teve acesso a imagens exclusivas logo após o início do incêndio na serra de Burgohondo, em Ávila.



Aí pode ver-se uma máquina rotativa de oito toneladas, equipada com um martelo hidráulico para partir rochas que antes tinha estado a trabalhar na abertura de um novo ramal de uma estrada já existente.



Uma obra ilegal mandada executar pela associação de criadores de gado. A intenção era facilitar o acesso aos animais que andam livremente pela zona.



O manobrador da máquina acabou detido pela Guardia Civil.



Nesta altura Espanha tem dez incêndios florestais ativos e a situação operativa passou para nível três, o máximo da escala, o que implica coordenação de todos os meios pelo Estado central.



Nesta altura, em algumas zonas está a ser feita a consolidação da área ardida de forma a permitir que muitos dos desalojados possam regressar a casa, mas Espanha enfrenta uma nova onda de calor, o que pode dificultar a atuação dos meios de socorro.



A evolução favorável do combate às chamas pode ser posta em causa pelas condições climáticas das próximas horas, daí o empenho máximo de bombeiros e populares para travar as chamas.



Em Toledo resultou e em Ávila e Madrid está no bom caminho.