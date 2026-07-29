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Incêndios em Espanha terão sido provocados por faísca de máquina em obra ilegal
O grande incêndio em Espanha terá começado numa faísca provocada por uma máquina que funcionava numa obra ilegal. O país enfrenta uma nova onda de calor e procura travar o avanço das chamas.
Foto: Violeta Santos Moura - Reuters
Aí pode ver-se uma máquina rotativa de oito toneladas, equipada com um martelo hidráulico para partir rochas que antes tinha estado a trabalhar na abertura de um novo ramal de uma estrada já existente.
Uma obra ilegal mandada executar pela associação de criadores de gado. A intenção era facilitar o acesso aos animais que andam livremente pela zona.
O manobrador da máquina acabou detido pela Guardia Civil.
Nesta altura Espanha tem dez incêndios florestais ativos e a situação operativa passou para nível três, o máximo da escala, o que implica coordenação de todos os meios pelo Estado central.
Nesta altura, em algumas zonas está a ser feita a consolidação da área ardida de forma a permitir que muitos dos desalojados possam regressar a casa, mas Espanha enfrenta uma nova onda de calor, o que pode dificultar a atuação dos meios de socorro.
A evolução favorável do combate às chamas pode ser posta em causa pelas condições climáticas das próximas horas, daí o empenho máximo de bombeiros e populares para travar as chamas.
Em Toledo resultou e em Ávila e Madrid está no bom caminho.