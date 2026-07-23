Incêndios em França. Mais de três mil hectares queimados e 20 mil pessoas retiradas

A Météo-France anunciou esta quinta-feira que a onda de calor de 4 a 19 de julho foi a terceira mais longa de que há registo.

Mais de 20.000 pessoas, incluindo milhares de turistas em parques de campismo e outros alojamentos de férias, foram retiradas por precaução devido ao avanço de um incêndio florestal "particularmente intenso" na costa atlântica do sudoeste da França.Até ao momento não foram registadas vítimas e há registo de apenas uma habitação destruída. Setecentos bombeiros e quatro aviões de combate estão no terreno a tentar travar as chamas, mas a situação “continua desfavorável”, admitiram os bombeiros, com “ventos irregulares” e altas temperaturas.A França tem sido fortemente atingida por incêndios e temperaturas extremas, estando a atravessar a terceira vaga de calor em menos de dois meses.Ainda que não possa ser atribuído definitivamente ao calor, este aumento da mortalidade foi observado em todas as faixas etárias a partir dos 15 anos – com um aumento acentuado a partir dos 45 anos –, o que a Saúde Pública de França (SpF) considera sem precedentes.