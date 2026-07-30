Mundo
Incêndios em França. Partículas finas do fumo afetam saúde pública
Em França, o maior incêndio deste verão continua a mobilizar milhares de operacionais. O fogo está aparentemente controlado, mas a vigilância continua apertada e começam a sentir-se as consequências na saúde pública e na economia da região de Bordéus.
Nos locais onde o incêndio foi extinto, o fumo que ainda se mantém está a fazer disparar os níveis de partículas finas, prejudicando a qualidade do ar e aumentando os riscos para a saúde.
O céu voltou a ficar cinzento e muitos habitantes recorreram às máscaras, numa imagem que faz recordar os tempos da pandemia.
O impacto deste incêndio também já se faz sentir na economia, afetando uma das imagens de marca de França: a região vinícola de Bordéus está a receber menos visitantes, numa altura em que o turismo é essencial para muitos produtores.
Nos 42 mil hectares de floresta que arderam neste incêndio, a vida selvagem também desapareceu quase por completo. Uma cria de veado, presa numa cerca, foi salva por militares durante uma missão de vigilância.